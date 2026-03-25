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Vinicius Junior s'exprime sans détours sur son avenir au Real Madrid
Vinicius s'engage à rester longtemps à Madrid
La superstar brésilienne a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant son avenir au sein du club. À 25 ans, il arrive à un tournant décisif de sa carrière, son contrat actuel au Bernabéu devant expirer en 2027. Cela signifie qu’il entamera cet été les douze derniers mois de son contrat, une situation qui attire généralement l’attention des grands clubs européens.
Cependant, Vinicius a clairement indiqué où se situaient ses priorités. S'exprimant alors qu'il était en sélection avec le Brésil, l'ailier a fait part de son désir de rester dans la capitale espagnole dans un avenir proche. « Je ne pense qu'au Real Madrid et à y rester longtemps », a affirmé Vinicius, selon Marca. Ses propos constituent un véritable coup de pouce pour le club, qui cherche à s'assurer les services de son attaquant emblématique au-delà de son contrat actuel.
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Les changements au sein de la direction marquent un tournant positif
Le chemin vers un éventuel renouvellement n'a pas été sans heurts, les négociations ayant auparavant atteint une impasse. En début de saison, les tensions se sont accrues sous la direction de l'ancien entraîneur Xabi Alonso, ce qui semblait compliquer les relations du joueur avec le club. Cependant, la nomination d'Álvaro Arbeloa semble avoir redynamisé l'ambiance au sein de l'équipe et amélioré les perspectives pour les négociations contractuelles de Vinicius. Avec Arbeloa désormais aux commandes, le Brésilien a retrouvé une forme éclatante, et la possibilité d'une prolongation de contrat serait à nouveau une priorité pour la direction madrilène.
Retrouvailles avec Ancelotti sur la scène internationale
Tout en évoquant son avenir au sein du club, Vinicius a également abordé sa collaboration actuelle avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui dirige désormais la sélection brésilienne. L'attaquant a souligné le caractère collaboratif du style d'entraînement de l'Italien, qui repose sur un dialogue intense entre le staff et les joueurs.
« L’entraîneur parle toujours aux joueurs. Il nous demande à quel poste nous voulons jouer, comment nous préférons défendre, mais la décision finale lui revient. Cette conversation est importante pour nous car nous apprenons toujours de lui », a expliqué Vinicius. « Nous espérons que ses idées seront assimilées dès que possible et mises en pratique sur le terrain. »
Il a ajouté, à propos des critiques précédentes sur sa forme avec le Brésil : « Je ne prête pas beaucoup d’attention à ce que les gens disent. Je connais mon travail et mon engagement envers la Coupe du monde ; c’est là où tous les joueurs veulent être. Quant à ma forme actuelle, j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Je suis au sommet de ma forme en ce moment. Tout ce que je fais au Real Madrid, j’espère pouvoir le faire ici aussi avec l’équipe nationale. »
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Prêt pour relever le défi du français
Le Brésil se prépare actuellement pour un match amical de haut niveau contre la France, où Vinicius affrontera ses coéquipiers de club Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni. La star madrilène attend ce match avec impatience et déclare : « Ce match sera très important pour nous. C'est une excellente équipe, tout comme mes coéquipiers du Real Madrid. Ce sera un match très ouvert. Ce sera un bon test pour nous. »