Vinicius Junior s'exprime sans détours sur son avenir au Real Madrid

Tout en évoquant son avenir au sein du club, Vinicius a également abordé sa collaboration actuelle avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui dirige désormais la sélection brésilienne. L'attaquant a souligné le caractère collaboratif du style d'entraînement de l'Italien, qui repose sur un dialogue intense entre le staff et les joueurs.

« L’entraîneur parle toujours aux joueurs. Il nous demande à quel poste nous voulons jouer, comment nous préférons défendre, mais la décision finale lui revient. Cette conversation est importante pour nous car nous apprenons toujours de lui », a expliqué Vinicius. « Nous espérons que ses idées seront assimilées dès que possible et mises en pratique sur le terrain. »

Il a ajouté, à propos des critiques précédentes sur sa forme avec le Brésil : « Je ne prête pas beaucoup d’attention à ce que les gens disent. Je connais mon travail et mon engagement envers la Coupe du monde ; c’est là où tous les joueurs veulent être. Quant à ma forme actuelle, j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Je suis au sommet de ma forme en ce moment. Tout ce que je fais au Real Madrid, j’espère pouvoir le faire ici aussi avec l’équipe nationale. »