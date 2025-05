Vinicius Junior, Haaland, Estevao... Les 13 joueurs qui ont le plus à prouver lors de la Coupe du monde des clubs 2025

Quels joueurs jouent gros à la Coupe du monde des clubs cet été ? Voici ceux qui auront tout à prouver aux États-Unis.

La Coupe du monde des clubs 2025 débute dans moins d’un mois. Avec son nouveau format à 32 équipes, inspiré de la Coupe du monde des nations, l’édition américaine s’annonce exceptionnelle. Douze stades répartis dans onze villes accueilleront la compétition, du 14 juin au 13 juillet. En France, les matches seront diffusés sur DAZN.

Des clubs issus des six continents — du Real Madrid à l’Inter Miami, en passant par Mamelodi Sundowns, Boca Juniors ou les Urawa Red Diamonds — s’affronteront pour décrocher le titre mondial. Mais au sein de ces 32 équipes se trouvent aussi des joueurs qui auront, plus que d’autres, quelque chose à prouver cet été.

Du côté du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham devront se rattraper après une saison en demi-teinte. Lionel Messi portera quant à lui les espoirs d’un club et d’un championnat entier. D’autres, comme Jamie Gittens du Borussia Dortmund, chercheront à se montrer pour décrocher un transfert estival. Et que dire d’Estevao ? Ce tournoi pourrait bien marquer sa véritable explosion aux yeux du monde.

GOAL passe en revue les 13 joueurs qui auront le plus à jouer cet été, à l’occasion du grand rendez-vous FIFA qui approche à grands pas.