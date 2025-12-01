Vinicius Junior au PSG, le conseil surprenant de Neymar à son compatriote

Dimanche dernier à Gérone, Vinicius Junior est resté muet et n’a pas marqué la moindre empreinte sur le match (1-1). L’attaquant, qui avait porté le Real Madrid jusqu’au sacre européen il y a quelques années, traverse une période compliquée.

Ballon au pied, il conserve son style provocateur, mais ses attitudes agacent. Les plaintes sont fréquentes : son statut, son salaire, le traitement par l’entraîneur, certaines décisions arbitrales, ou encore le comportement de supporters adverses. Une accumulation de frustrations qui pèse sur son image et sur le collectif madrilène.

Xabi Alonso, fatigué par ces comportements, n’a pas hésité à le mettre sur le banc à plusieurs reprises cette saison, notamment contre Elche, Oviedo ou l’OM. Le Brésilien, mécontent de son salaire, se considère sous-évalué face à Kylian Mbappé et estime ne pas recevoir le traitement qu’il mérite de la part de Florentino Pérez.