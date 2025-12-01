Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
Patrick Tchanhoun

Vinicius Junior au PSG, le conseil surprenant de Neymar à son compatriote

Vinicius Junior hésite à prolonger au Real et le PSG le tente, mais Neymar lui prodigue un conseil que personne ne pouvait imaginer.

L’avenir de Vinicius Junior s’écrit dans l’incertitude. L’attaquant brésilien du Real Madrid ne souhaite pas prolonger son contrat et alimente les rumeurs autour d’un départ, notamment vers le PSG. Mais Neymar, lui-même passé par un transfert controversé, aurait conseillé à son compatriote de ne pas commettre la pire erreur de sa carrière professionnelle. Une mise en garde qui pourrait influencer sa décision et redessiner son parcours.

