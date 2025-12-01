L’avenir de Vinicius Junior s’écrit dans l’incertitude. L’attaquant brésilien du Real Madrid ne souhaite pas prolonger son contrat et alimente les rumeurs autour d’un départ, notamment vers le PSG. Mais Neymar, lui-même passé par un transfert controversé, aurait conseillé à son compatriote de ne pas commettre la pire erreur de sa carrière professionnelle. Une mise en garde qui pourrait influencer sa décision et redessiner son parcours.
Vinicius Junior au PSG, le conseil surprenant de Neymar à son compatriote
- (C)Getty Images
Vinicius en crise au Real Madrid
Dimanche dernier à Gérone, Vinicius Junior est resté muet et n’a pas marqué la moindre empreinte sur le match (1-1). L’attaquant, qui avait porté le Real Madrid jusqu’au sacre européen il y a quelques années, traverse une période compliquée.
Ballon au pied, il conserve son style provocateur, mais ses attitudes agacent. Les plaintes sont fréquentes : son statut, son salaire, le traitement par l’entraîneur, certaines décisions arbitrales, ou encore le comportement de supporters adverses. Une accumulation de frustrations qui pèse sur son image et sur le collectif madrilène.
Xabi Alonso, fatigué par ces comportements, n’a pas hésité à le mettre sur le banc à plusieurs reprises cette saison, notamment contre Elche, Oviedo ou l’OM. Le Brésilien, mécontent de son salaire, se considère sous-évalué face à Kylian Mbappé et estime ne pas recevoir le traitement qu’il mérite de la part de Florentino Pérez.
- Getty Images
Un départ vers le PSG envisagé
Dans ce contexte, les rumeurs de départ se multiplient. Arabie saoudite, Premier League ou PSG : plusieurs destinations sont évoquées. Le club parisien, sous l’œil attentif de Nasser Al-Khelaïfi, reste intéressé par l’international brésilien.
Vinicius pourrait y retrouver un rôle de leader, loin de l’ombre de Mbappé, similaire à celui que Neymar avait choisi lorsqu’il a quitté Barcelone pour le PSG. Mais l’exemple de Neymar, aujourd’hui au Brésil et en lutte pour le maintien, semble peser dans la balance.
- AFP
Neymar met en garde son compatriote
Selon OK Diario, Neymar aurait conseillé à Vinicius de ne pas quitter le Real Madrid. L’ancien joueur du PSG estime que rester à Madrid, malgré les frustrations actuelles, est préférable pour conserver légitimité, respect et stabilité.
Pour Neymar, partir trop tôt et quitter un club où il est au sommet pourrait être une erreur stratégique et personnelle. Il se réfère à sa propre expérience, avouant qu’il regrette son départ de Barcelone au moment où il était au zénith de sa carrière.
- Getty
La décision difficile pour Vinicius
À 25 ans, Vinicius se retrouve à un carrefour. Son talent et son potentiel restent indiscutables, mais la gestion de sa carrière devient cruciale. Rester au Real Madrid lui garantirait continuité et visibilité dans l’élite européenne.
Partir au PSG pourrait offrir un rôle plus prépondérant et un nouveau challenge, mais comporte également le risque de regret, comme l’exemple de Neymar le montre. Entre ambition personnelle et sagesse, Vinicius devra faire un choix qui marquera son futur dans le football mondial.