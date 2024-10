Après le triomphe de Rodri en tant que Ballon d'Or, France Football a humilié le Real Madrid bien plus que Barcelone durant le Clasico.

Toni Kroos ne comprend pas. Il ne comprend tout simplement pas pourquoi le Ballon d'Or est si important. Ce qui est plutôt étrange, étant donné qu'il a joué pour le Real Madrid pendant une décennie...

L'Allemand, maintenant retraité, devrait être bien conscient de la signification de ce prix, et pourtant il a dit avant la cérémonie du Ballon d'Or de cette année qu'il ne se souciait pas vraiment de qui gagnait. Quand il est apparu que son ancien club boycotterait l'événement après avoir appris d'une manière ou d'une autre que Vinicius Jr ne serait pas couronné 'meilleur joueur du monde', Kroos était quelque peu mystifié, soutenant que ces babioles et titres "n'ont pas leur place" dans le jeu.

Imaginez un monde du football sans le Ballon d'Or, pourtant... Joueurs, presse et supporters concentrés uniquement sur les trophées d'équipe - terriblement ennuyeux, n'est-ce pas ? Ça serait comme se débarrasser du cirque entourant les cérémonies de tirage au sort de la Ligue des champions - une pensée terrifiante !

Non, bien que Kroos et ses semblables puissent défendre leur cause autant qu'ils le souhaitent, il est depuis longtemps évident que bien que le football reste ostensiblement un jeu d'équipe, c'est aujourd'hui surtout une question de distinctions individuelles. Et il n'y a pas de prix plus prestigieux que le Ballon d'Or. C'est l'honneur ultime et cela pèse plus que tout succès partagé.

Madrid, donc, avait tout à fait raison de boycotter la cérémonie de lundi à Paris, ayant été encore plus humilié par les organisateurs France Football qu'ils ne l'avaient été par Barcelone samedi...