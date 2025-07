Viktor Gyökeres : L'attaquant qui doit enfin offrir le titre à Arsenal

Mikel Arteta a enfin cédé aux supplications des fans. Le prolifique buteur suédois est la réponse tant attendue pour les Gunners.

« Quand on regarde les blessures et les joueurs qui sont arrivés... il a eu le temps d'acheter un numéro 9 », lançait Thierry Henry dans le podcast The Stick to Football, en analysant les choix de Mikel Arteta après avoir vu Arsenal terminer deuxième de Premier League pour la troisième année consécutive. « Il a eu le temps. Je ne suis pas le coach, je ne sais pas comment les discussions se sont passées. Mais tout le monde réclamait un numéro 9. »

Les supporters d'Arsenal, en effet, "réclamaient à cor et à cri" un nouvel attaquant tout au long de l'été 2024. Mais le défenseur de Bologne, Riccardo Calafiori, et le milieu de la Real Sociedad, Mikel Merino, furent les deux seuls transferts majeurs, tandis que Sterling arrivait en prêt. Arteta a inexplicablement décidé de maintenir sa confiance en Kai Havertz et en un Gabriel Jesus fragile pour enfin franchir la dernière marche. Sans surprise, ce pari a échoué.

Liverpool a remporté le titre 2024-2025 avec quatre journées d'avance, pendant qu'Arsenal peinait à retrouver sa régularité, plombé par une cascade de blessures. Malgré un beau parcours jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes d'Arteta ont été surclassés par le PSG, prolongeant à cinq ans leur disette de trophées.

La malchance a sans doute joué un rôle, mais la mauvaise planification d'Arteta sur le marché des transferts en a été la raison principale. Le coach de 43 ans n'aura plus d'excuses si le même scénario se répète la saison prochaine. La progression d'Arsenal est à l'arrêt, et un changement sur le banc deviendra inévitable si l'Espagnol n'apprend pas de ses erreurs.

Les premiers signaux de cet été suggèrent cependant qu'il a retenu la leçon. Après avoir bouclé les arrivées du meneur de jeu Martin Zubimendi et du gardien remplaçant Kepa Arrizabalaga, les Gunners seraient sur le point de finaliser le transfert de Viktor Gyökeres, la sensation du Sporting CP. Un joueur qui a toutes les qualités pour être la recrue transformatrice dont Arteta a désespérément besoin pour apporter des succès concrets à l'Emirates Stadium.