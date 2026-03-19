Vers un report de Lens-PSG ? Quand Pierre Sage et ses dirigeants ne se comprennent pas

Le PSG va entrer dans une semaine à couper le souffle. Le 8 avril, les Parisiens recevront Liverpool au Parc des Princes pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Trois jours plus tard, direction le nord pour affronter Lens en Ligue 1. Puis, le 14 avril, cap sur Anfield pour le match retour.

Trois affiches majeures en seulement six jours. Peu de marge. Presque aucune respiration. Et un risque évident d’usure physique pour les hommes de Luis Enrique.