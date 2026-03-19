Le calendrier n’épargne personne. Et encore moins le Paris Saint-Germain. Engagé sur tous les fronts, sauf la Coupe de France, le club de la capitale s’apprête à vivre une séquence aussi dense que décisive. Entre Ligue des champions et championnat, chaque décision pourrait peser lourd. Au cœur des débats : un possible report du choc du titre face au RC Lens.
Vers un report de Lens-PSG ? Quand Pierre Sage et ses dirigeants ne se comprennent pas
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Un calendrier sous très haute tension
Le PSG va entrer dans une semaine à couper le souffle. Le 8 avril, les Parisiens recevront Liverpool au Parc des Princes pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Trois jours plus tard, direction le nord pour affronter Lens en Ligue 1. Puis, le 14 avril, cap sur Anfield pour le match retour.
Trois affiches majeures en seulement six jours. Peu de marge. Presque aucune respiration. Et un risque évident d’usure physique pour les hommes de Luis Enrique.
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Lens entre ouverture et contraintes
Pour l’instant, aucune demande officielle n’a été formulée par Paris concernant un éventuel report. Mais en coulisses, la question existe.
Selon RMC Sport, du côté lensois, le discours reste nuancé. Le club n’écarte pas totalement cette possibilité. À une condition toutefois : si cela "fait sens". Une position prudente, loin d’un refus catégorique.
Mais la réalité du calendrier complique tout. Les Sang et Or doivent disputer une demi-finale de Coupe de France le 21 avril face à Toulouse. Ce rendez-vous réduit fortement les options disponibles pour reprogrammer la rencontre.
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Pierre Sage ferme la porte
Si la direction laisse une petite ouverture, l’entraîneur Pierre Sage adopte un ton bien différent. Interrogé récemment, il s’est montré très clair : « C'est trop tard puisque le match est programmé, alors que celui de Nantes ne l'était pas. Je pense que le PSG n'a pas besoin de ça pour être compétitif contre nous ».
Un message direct. Sans ambiguïté. Pour lui, le débat n’a pas lieu d’être.
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Un précédent qui alimente le débat
Ce dossier rappelle un épisode récent. Lors du tour précédent, Paris avait obtenu le décalage de son match contre Nantes, désormais fixé au 22 avril. Une décision qui avait permis d’alléger légèrement son calendrier européen contre Chelsea.
Dans les instances, ce type d’ajustement ne surprend pas. Chaque saison, la question revient lorsque des clubs français avancent loin en coupe d’Europe. Des discussions existent en amont, lors des réunions de la LFP, pour anticiper ces scénarios.
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Une décision encore en suspens
À ce jour, rien n’indique que le match Lens-PSG sera déplacé. Le flou persiste. Les positions divergent.
D’un côté, une prudence institutionnelle. De l’autre, une fermeté sportive. Entre les deux, un calendrier qui ne laisse presque aucune solution.
Une chose reste sûre : ce choc pourrait peser très lourd dans la course au titre.