Ligue 1 : le report de PSG - Nantes fait polémique avant le choc contre Chelsea

Le timing de cette rencontre était en effet délicat pour le PSG, coincée entre la réception des Blues le 11 mars et le déplacement périlleux à Stamford Bridge le 17 mars. En obtenant ce report, Luis Enrique et ses hommes bénéficient d'une semaine complète de préparation et de récupération avant le match retour, un luxe que leur adversaire anglais ne connaîtra probablement pas, la Premier League étant réputée pour son inflexibilité. Pour la LFP, l'argument est toujours le même : protéger les chances des clubs français sur la scène européenne et soigner le coefficient UEFA.