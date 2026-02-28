L'annonce est tombée ce samedi après-midi : le match de la 26e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au FC Nantes, initialement prévu mi-mars, est décalé à la semaine du 20 avril. La Ligue de Football Professionnel a validé la demande du club de la capitale, qui souhaitait alléger son calendrier entre ses deux chocs européens face à Chelsea. Officiellement, la décision a été prise "après accord du FC Nantes", mais ce nouveau traitement de faveur accordé au champion d'Europe en titre ravive instantanément la polémique sur l'équité du championnat français.
Ligue 1 : le report de PSG - Nantes fait polémique avant le choc contre Chelsea
- AFP
Un avantage décisif pour l'Europe ?
Le timing de cette rencontre était en effet délicat pour le PSG, coincée entre la réception des Blues le 11 mars et le déplacement périlleux à Stamford Bridge le 17 mars. En obtenant ce report, Luis Enrique et ses hommes bénéficient d'une semaine complète de préparation et de récupération avant le match retour, un luxe que leur adversaire anglais ne connaîtra probablement pas, la Premier League étant réputée pour son inflexibilité. Pour la LFP, l'argument est toujours le même : protéger les chances des clubs français sur la scène européenne et soigner le coefficient UEFA.
- AFP
Nantes, le dindon de la farce ?
Si le club nantais a donné son feu vert, sans doute par solidarité nationale ou manque de levier politique, cette décision passe mal sur les bords de l'Erdre. Actuellement 17e et en pleine lutte pour son maintien, le FC Nantes voit son calendrier bouleversé à un moment critique de la saison. Accepter de décaler un match difficile pour le jouer fin avril, potentiellement dans une période encore plus tendue, ressemble à un pari risqué pour les Canaris. Le président Waldemar Kita est d'ailleurs la cible des critiques de ses propres supporters, qui l'accusent de trop de complaisance envers le géant parisien pour la deuxième année consécutive.
- AFP
La colère des supporters
La nouvelle a provoqué une onde de choc, notamment à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs et supporters de Chelsea crient au scandale, dénonçant un "avantage injuste". Des messages pointent du doigt une distorsion de concurrence flagrante : "Le PSG reporte son match pour se reposer, c'est de l'anti-jeu", peut-on lire sur X. L'accusation est claire : en France, on déroule le tapis rouge pour le PSG, créant un championnat à deux vitesses où les règles s'adaptent aux besoins du plus fort.
- AFP
L'éternel débat de l'équité
Ce report relance l'éternel débat sur l'équité sportive en Ligue 1. Si aider les représentants européens est une pratique courante, la systématisation de ces "coups de pouce" pour le PSG commence à lasser. En voulant protéger son fleuron, la Ligue donne l'impression de sacrifier l'intégrité de son propre championnat et de mépriser les enjeux des "petits" clubs comme Nantes, dont la survie en élite pèse visiblement moins lourd qu'une qualification en quarts de finale de Ligue des Champions.