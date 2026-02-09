La lourde défaite subie par l’Olympique de Marseille au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (5-0) a déclenché une vague de frustration parmi les supporters marseillais. Pour beaucoup d’observateurs, ce revers dépasse le simple cadre sportif et symbolise une période difficile que traverse l’OM depuis plusieurs semaines. Résultats irréguliers, élimination européenne et perte de confiance collective nourrissent désormais un climat de tension autour de l’OM, tandis que les réactions de supporters témoignent d’un profond sentiment de désillusion après ce Classique particulièrement humiliant.
"Une catastrophe", les supporters marseillais dépités après PSG - OM
- Getty Images Sport
Une humiliation difficile à digérer pour les supporters de l’OM
La défaite de l’OM contre son rival historique a profondément marqué les supporters, qui voient dans ce revers l’illustration des difficultés actuelles de l’OM. « Il n’y a aucun honneur dans cette équipe, c’est dingue », se désole Mathis, un supporter marseillais de 27 ans interrogé par Le Parisien, après la défaite de son équipe de cœur contre le Paris Saint-Germain (5-0) ce dimanche soir. Pour de nombreux fans de l’OM, ce résultat record dans l’histoire du Classique accentue une série de contre-performances qui fragilise la crédibilité sportive du club.
La frustration des suiveurs de l’OM s’explique également par l’enchaînement récent de désillusions. Entre la défaite au Trophée des champions, la déconvenue européenne et ce revers spectaculaire face au PSG, l’OM peine à enrayer une dynamique négative. « De tout ce qu’on a vécu récemment, cette humiliation qu’on vient de vivre contre Paris, parce que oui, on peut parler d’humiliation quand on a des joueurs qui refusent de jouer comme ça, c’est vraiment la goutte d’eau qui fait déborder le vase, estime Pascal. Honnêtement, l’élimination en Ligue des champions contre Bruges c’était terrible, mais se prendre une branlée pareille contre le rival, c’est presque pire. »
- AFP
Les fans de l’OM fustigent les choix de Roberto De Zerbi
Dans l’analyse des supporters, plusieurs voix pointent directement la responsabilité de Roberto De Zerbi, estimant que l’OM souffre de décisions tactiques incohérentes. « Un coup il met [Geronimo] Rulli dans la cage, un coup sur le banc. Il fait n’importe quoi, il est zéro en termes de coaching. Il a peut-être des idées, mais il ne sait pas les mettre en place », critique Pascal toujours dans les colonnes du Parisien, illustrant le scepticisme croissant d’une partie du public marseillais envers la gestion sportive actuelle de l’OM.
Ce sentiment est partagé par d’autres supporters, convaincus que l’OM ne retrouvera pas de stabilité sans changement stratégique. « L’entraîneur doit s’en aller. Je n’ai plus aucune confiance en De Zerbi. Il est le responsable de toutes ces débâcles. Depuis qu’il est là, il y a beaucoup d’espoir. Les dirigeants ont mis de l’argent pour recruter les joueurs qu’il voulait. Mais dès qu’ils font un mauvais match, il les met sur le banc. Il suffit de voir comment il gère Rulli. D’accord, il commet des erreurs, mais il nous a sauvés plus d’une fois. Il faut lui donner de la confiance, pas le mettre sur le banc pendant un clasico. » Malgré ces critiques, l’OM (4e, 39 pts) reste engagé dans la course aux premières places de Ligue 1, même si l’écart avec le PSG (1er, 51 pts) atteint désormais douze points.
- AFP
Les joueurs également pointés du doigt, l’espoir de la Coupe de France
Si certains supporters ciblent l’encadrement, d’autres considèrent que les performances individuelles expliquent aussi les difficultés de l’OM. « Sur le terrain, les joueurs ne montrent rien. Je suis d’accord pour dire que De Zerbi a sa part de responsabilité, mais à un moment donné, ce n’est pas lui qui est sur le terrain. [Leonardo] Balerdi c’est une catastrophe. Il se cache derrière la grinta et l’amour du maillot, mais il nous crève à chaque fois. [Mason] Greenwood il pense qu’il est Messi, que tous les ballons doivent passer par lui et qu’il peut éliminer n’importe qui en 1 contre 1 », analyse Emma, autre supportrice marseillaise, reflétant l’exaspération d’une partie du public de l’OM.
Malgré ce climat tendu, les supporters de l’OM continuent d’espérer un rebond rapide, notamment en Coupe de France où le club s’est récemment qualifié pour les quarts de finale après une victoire contre Rennes (3-0). L’objectif de l’OM reste désormais clair : retrouver une dynamique positive afin de sauver la saison et apaiser la colère grandissante des tribunes, alors que la réception de Toulouse, le 4 mars prochain, pour une place dans le dernier carré apparaît déjà comme un rendez-vous crucial.