"Une catastrophe", les supporters marseillais dépités après PSG - OM

La défaite de l’OM contre son rival historique a profondément marqué les supporters, qui voient dans ce revers l’illustration des difficultés actuelles de l’OM. « Il n’y a aucun honneur dans cette équipe, c’est dingue », se désole Mathis, un supporter marseillais de 27 ans interrogé par Le Parisien, après la défaite de son équipe de cœur contre le Paris Saint-Germain (5-0) ce dimanche soir. Pour de nombreux fans de l’OM, ce résultat record dans l’histoire du Classique accentue une série de contre-performances qui fragilise la crédibilité sportive du club.

La frustration des suiveurs de l’OM s’explique également par l’enchaînement récent de désillusions. Entre la défaite au Trophée des champions, la déconvenue européenne et ce revers spectaculaire face au PSG, l’OM peine à enrayer une dynamique négative. « De tout ce qu’on a vécu récemment, cette humiliation qu’on vient de vivre contre Paris, parce que oui, on peut parler d’humiliation quand on a des joueurs qui refusent de jouer comme ça, c’est vraiment la goutte d’eau qui fait déborder le vase, estime Pascal. Honnêtement, l’élimination en Ligue des champions contre Bruges c’était terrible, mais se prendre une branlée pareille contre le rival, c’est presque pire. »