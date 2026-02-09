La soirée du Classique a laissé des traces profondes à Marseille. Battu lourdement au Parc des Princes (5-0), Roberto De Zerbi a vécu un revers historique qui dépasse la simple contre-performance sportive. Pour le technicien italien, cette défaite ne constitue pas seulement un coup d’arrêt dans la saison olympienne, mais aussi un épisode statistiquement marquant dans son parcours d’entraîneur. Entre désillusion sportive et remise en question collective, Roberto De Zerbi a reconnu l’ampleur du choc subi par son équipe.
PSG - OM, un triste record pour Roberto De Zerbi
- AFP
L’OM humilié par le PSG lors du Classique de Ligue 1
Au coup de sifflet final, Roberto De Zerbi a immédiatement pris la parole pour assumer la responsabilité du revers, soulignant la douleur ressentie après cette rencontre. Roberto De Zerbi a déclaré : « On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total ». Avant d’ajouter : « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon. »
Cette lourde défaite constitue un résultat inédit dans l’histoire récente du Classique, jamais auparavant conclu par un écart de cinq buts. Roberto De Zerbi a reconnu la gravité de la prestation en conférence de presse, insistant sur la nécessité d’une réaction rapide. Roberto De Zerbi a ainsi confié : « Je ne suis pas découragé », mais « triste. On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG. »
- AFP
De Zerbi bat son record personnel de...manitas
Au-delà du score, cette soirée représente également un épisode statistique marquant dans la carrière de Roberto De Zerbi, puisqu’il s’agit seulement de la troisième défaite par cinq buts d’écart subie par Roberto De Zerbi depuis ses débuts sur un banc professionnel. Les précédents revers remontent à la défaite du Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid en Ligue des champions en 2021 (5-0) et à celle concédée avec Brighton face à Aston Villa en 2023 (6-1).
Dans un contexte où l’Olympique de Marseille (4e, 39 pts) lutte pour rester compétitif en championnat, Roberto De Zerbi sait que la réaction de son groupe sera déterminante pour la suite de la saison. L’ancien coach de Sassuolo devra désormais remobiliser son effectif afin d’effacer rapidement ce revers historique et relancer une dynamique plus conforme aux ambitions marseillaises.