PSG - OM, un triste record pour Roberto De Zerbi

Au coup de sifflet final, Roberto De Zerbi a immédiatement pris la parole pour assumer la responsabilité du revers, soulignant la douleur ressentie après cette rencontre. Roberto De Zerbi a déclaré : « On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total ». Avant d’ajouter : « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon. »

Cette lourde défaite constitue un résultat inédit dans l’histoire récente du Classique, jamais auparavant conclu par un écart de cinq buts. Roberto De Zerbi a reconnu la gravité de la prestation en conférence de presse, insistant sur la nécessité d’une réaction rapide. Roberto De Zerbi a ainsi confié : « Je ne suis pas découragé », mais « triste. On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG. »