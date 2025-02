Un joueur aussi talentueux devrait être la star d’une équipe. Mais au Real, Rodrygo est utilisé à contre-emploi dans le système d’Ancelotti.

Jude Bellingham a été le premier à dire tout haut ce que peu soupçonnaient : en termes de talent pur, Rodrygo est le joueur le plus doué de l’effectif du Real Madrid. Pas Vinicius Jr, malgré son Ballon d’Or manqué. Pas Luka Modric, 39 ans, qui continue pourtant à dominer les milieux de terrain. Pas Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et pas même Bellingham lui-même, pourtant omniprésent dans ce Real.

Non, selon le milieu anglais, qui s’est exprimé après la qualification madrilène face à Manchester City en Ligue des champions, c’est bien Rodrygo qui détient cette couronne. "Il est tellement sous-estimé. Pour moi, Rodrygo est sans doute le joueur le plus talentueux et doué de l’effectif du Real Madrid. Ce qu’il fait avec un ballon...", a confié Bellingham, avant de laisser sa phrase en suspens.

Le Brésilien est un cas à part, constamment utilisé hors de son poste naturel, mais toujours prêt à se sacrifier pour son équipe. En général, ceux qui acceptent ces sacrifices sont des joueurs polyvalents capables de boucher les trous un peu partout. Mais Rodrygo n’a rien d’un simple soldat du collectif. Par presque tous les critères – et le simple test visuel suffit – il est un talent de classe mondiale. Pourtant, malgré son importance dans les grands rendez-vous, le voir évoluer dans un rôle de second plan semble être un gâchis. Un départ pourrait être la meilleure option.