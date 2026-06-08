Un départ du BVB ? Serhou Guirassy aurait déjà pris sa première décision concernant un éventuel transfert

Selon le rapport, les clubs de la Saudi Pro League ne dépenseraient plus autant d'argent qu'au cours des années précédentes. Guirassy, qui chercherait un dernier gros contrat, aurait déjà été proposé à plusieurs reprises au Moyen-Orient par son frère et conseiller Karamba. De plus, le mercato saoudien n’ouvrant que le 22 juillet, cette piste est moins probable. Selon Bild, le joueur de 30 ans et le Borussia Dortmund voudraient pourtant clarifier la situation avant cette date.

L’attaquant guinéen privilégierait un maintien au plus haut niveau européen. Fenerbaçhe Istanbul et Aston Villa suivent le dossier, mais ils ne figureraient pas parmi les clubs autorisés à activer sa clause libératoire estimée à 35 millions d’euros, réservée à quelques formations de premier plan.