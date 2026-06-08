Selon Bild, l’attaquant a exclu de rejoindre un club saoudien cet été. Les rumeurs d’un départ vers le Moyen-Orient avaient pourtant circulé à plusieurs reprises par le passé.
Traduit par
Un départ du BVB ? Serhou Guirassy aurait déjà pris sa première décision concernant un éventuel transfert
Selon le rapport, les clubs de la Saudi Pro League ne dépenseraient plus autant d'argent qu'au cours des années précédentes. Guirassy, qui chercherait un dernier gros contrat, aurait déjà été proposé à plusieurs reprises au Moyen-Orient par son frère et conseiller Karamba. De plus, le mercato saoudien n’ouvrant que le 22 juillet, cette piste est moins probable. Selon Bild, le joueur de 30 ans et le Borussia Dortmund voudraient pourtant clarifier la situation avant cette date.
L’attaquant guinéen privilégierait un maintien au plus haut niveau européen. Fenerbaçhe Istanbul et Aston Villa suivent le dossier, mais ils ne figureraient pas parmi les clubs autorisés à activer sa clause libératoire estimée à 35 millions d’euros, réservée à quelques formations de premier plan.
- getty
Un transfert se profile-t-il ? Le BVB se démène pour conserver Guirassy.
Le BVB souhaite prolonger l’aventure avec Guirassy, déjà sous contrat jusqu’en 2028. La direction l’a clairement indiqué. « Nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Ces deux dernières saisons, il a démontré de manière impressionnante toute sa valeur pour le Borussia Dortmund », a déclaré le directeur sportif Lars Ricken.
Pour le convaincre de rester, le club lui aurait même présenté ses projets de recrutement. Ricken et le directeur sportif Ole Book cherchent ainsi à lui adjoindre un partenaire offensif de haut niveau afin de l’intégrer davantage dans le jeu.
Meilleur buteur du club la saison dernière avec 22 réalisations, l’international sénégalais a toutefois connu un passage à vide de plusieurs semaines, période durant laquelle il a même perdu momentanément sa place de titulaire sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac.
Serhou Guirassy : performances et statistiques au BVB
Jeux 96 buts 60 passes décisifs. Passes décisives 15