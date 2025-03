Pris pour cible par une banderole insultante au Parc des Princes, un ancien joueur du PSG et de l’OM réagit et défend Adrien Rabiot.

Dimanche soir, lors de la victoire du PSG contre l’OM (3-1), des banderoles aux messages insultants ont été déployées dans les tribunes du Parc des Princes. Elles visaient notamment Adrien Rabiot et sa mère Véronique, mais aussi Fabrice Fiorèse, ancien joueur passé par Paris et Marseille. Ce dernier s’est exprimé sur RMC mardi, dénonçant des attaques inacceptables et apportant son soutien au milieu de terrain international français.