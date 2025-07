Alors que tout semblait réglé, un élément inattendu vient bouleverser l’arrivée de Timothy Weah à Marseille. Coup de théâtre dans le dossier.

Le transfert de Timothy Weah vers l’Olympique de Marseille semblait en très bonne voie. Roberto De Zerbi l’avait validé, le joueur avait donné son feu vert, et Pablo Longoria n’attendait plus que la signature. Mais un imprévu côté Juventus change radicalement la donne. La situation s’est tendue d’un coup, et désormais rien ne garantit que l’Américain posera ses valises sur la Canebière.