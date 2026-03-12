Tim Sherwood risque de contrarier les supporters de Tottenham avec son projet « évident » de transfert de Micky van de Ven à Liverpool

Au sujet d'un éventuel transfert à BOYLE Sports, Sherwood a déclaré : « Je pense qu'il est le choix évident pour Liverpool cet été au poste de défenseur central gauche. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un autre, Jarrad Branthwaite, mais il n'y a aucune chance qu'il quitte Everton. Je pense donc que cela ouvre la porte à Micky pour devenir un joueur de Liverpool. Je pense qu'il ferait vraiment du bon travail pour eux, j'en suis convaincu. »

Il a poursuivi son évaluation du joueur de 23 ans, soulignant qu'il pourrait atteindre un autre niveau en jouant aux côtés de son compatriote. « Il a toutes les qualités pour devenir un joueur de haut niveau, mais il a besoin de jouer avec quelqu'un comme Virgil van Dijk », a ajouté Sherwood.

« Je pense que la présence à ses côtés de joueurs confirmés et expérimentés l'aiderait à se sentir plus à l'aise et à améliorer ses qualités de leader, car je ne pense pas qu'il soit encore le leader que tout le monde croit. C'est un apprentissage pour Micky, et il pourrait vraiment tirer profit de l'expérience des gagnants qui l'entourent, mais je continue de penser qu'il serait un bon choix pour Liverpool. »