Tim Sherwood risque de contrarier les supporters de Tottenham avec son projet « évident » de transfert de Micky van de Ven à Liverpool
Liverpool cible Van de Ven alors que les Spurs sont en pleine tourmente
Le défenseur néerlandais, qui a rejoint les Spurs en 2023 pour 43 millions de livres sterling en provenance de Wolfsburg, semble être devenu la cible principale du champion en titre. Tim Sherwood, qui a déjà occupé le banc de White Hart Lane, a jeté de l'huile sur le feu en suggérant que Van de Ven était le choix le plus logique pour le système d'Arne Slot. Le besoin de renforts défensifs de Liverpool est bien connu, en particulier après avoir laissé filer Marc Guehi au profit de Manchester City lors du mercato de janvier.
Sherwood affirme que le transfert à Liverpool est un choix « évident »
Au sujet d'un éventuel transfert à BOYLE Sports, Sherwood a déclaré : « Je pense qu'il est le choix évident pour Liverpool cet été au poste de défenseur central gauche. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un autre, Jarrad Branthwaite, mais il n'y a aucune chance qu'il quitte Everton. Je pense donc que cela ouvre la porte à Micky pour devenir un joueur de Liverpool. Je pense qu'il ferait vraiment du bon travail pour eux, j'en suis convaincu. »
Il a poursuivi son évaluation du joueur de 23 ans, soulignant qu'il pourrait atteindre un autre niveau en jouant aux côtés de son compatriote. « Il a toutes les qualités pour devenir un joueur de haut niveau, mais il a besoin de jouer avec quelqu'un comme Virgil van Dijk », a ajouté Sherwood.
« Je pense que la présence à ses côtés de joueurs confirmés et expérimentés l'aiderait à se sentir plus à l'aise et à améliorer ses qualités de leader, car je ne pense pas qu'il soit encore le leader que tout le monde croit. C'est un apprentissage pour Micky, et il pourrait vraiment tirer profit de l'expérience des gagnants qui l'entourent, mais je continue de penser qu'il serait un bon choix pour Liverpool. »
« Scénario catastrophe » pour Van de Ven
L'ambiance à Tottenham a atteint un point de rupture, Van de Ven lui-même qualifiant la situation actuelle du club de « scénario catastrophe » après la défaite contre l'Atlético. « C'est terrible, pour être honnête : un scénario catastrophe. Tout ce qui pouvait mal tourner dans les 20 premières minutes a mal tourné. Tout le monde a dérapé, y compris moi. Ce sont des moments où on ne peut tout simplement rien faire. Je ne peux pas rester là et commencer à blâmer le terrain », s'est lamenté le défenseur.
La relégation forcerait certainement Tottenham à agir.
Alors que Tottenham était auparavant déterminé à conserver ses précieux atouts, sa position précaire dans le championnat change complètement la donne. Si le club est relégué en Championship, il sera pratiquement impossible de garder un joueur du calibre de Van de Ven, qui voudra sans aucun doute jouer au football européen et s'assurer une place dans l'équipe nationale néerlandaise. La chute vertigineuse des revenus liés aux droits de retransmission, associée aux ambitions d'élite du défenseur, laisserait les Spurs avec très peu de marge de manœuvre à la table des négociations, ouvrant la voie à un club comme Liverpool pour tirer profit de la situation.
