Vedat Muriqi a mené la sélection du Kosovo en finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 après une victoire palpitante 4-3 contre la Slovaquie à Bratislava, la plaçant ainsi à un match seulement de réaliser le rêve historique d'une première qualification pour la Coupe du monde.

Mais la sélection du Kosovo s'est inclinée en finale sur son terrain à Pristina face à la Turquie sur le score de 1-0, et ce rêve historique s'est envolé devant les supporters du stade Fadel Vokri, lors d'une soirée marquée par les larmes des joueurs, en premier lieu celles du capitaine Moriki.

Moriki lui-même a résumé cette période en déclarant avoir vécu deux semaines extrêmement difficiles, qui ont commencé par un penalty manqué avec le Real Majorque lors de la défaite contre Elche à la 92e minute dans la lutte pour éviter la relégation, puis par la défaite en finale du barrage contre le Kosovo et l'effondrement du rêve de Coupe du monde qu'il a décrit comme le plus grand rêve de sa vie.