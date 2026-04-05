Les matchs de la Liga ont permis à deux attaquants, sortis brisés des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026, de retrouver leur équilibre, avant de réussir rapidement à marquer deux buts décisifs contre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid.
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Sur les cendres du Real Madrid et de l'Atlético... La Liga panse les blessures de Moriki et Lewandowski
La fin d'un rêve
Vedat Muriqi a mené la sélection du Kosovo en finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 après une victoire palpitante 4-3 contre la Slovaquie à Bratislava, la plaçant ainsi à un match seulement de réaliser le rêve historique d'une première qualification pour la Coupe du monde.
Mais la sélection du Kosovo s'est inclinée en finale sur son terrain à Pristina face à la Turquie sur le score de 1-0, et ce rêve historique s'est envolé devant les supporters du stade Fadel Vokri, lors d'une soirée marquée par les larmes des joueurs, en premier lieu celles du capitaine Moriki.
Moriki lui-même a résumé cette période en déclarant avoir vécu deux semaines extrêmement difficiles, qui ont commencé par un penalty manqué avec le Real Majorque lors de la défaite contre Elche à la 92e minute dans la lutte pour éviter la relégation, puis par la défaite en finale du barrage contre le Kosovo et l'effondrement du rêve de Coupe du monde qu'il a décrit comme le plus grand rêve de sa vie.
La mort du Real
Quelques jours après la déception des barrages, Moriki a trouvé l'occasion idéale de panser toutes ses blessures en menant Majorque à une victoire historique 2-1 contre le Real Madrid en Liga.
Majorque a ouvert le score grâce à Manu Morlanes avant que le Real Madrid n'égalise à la 88e minute par Éder Militão, mais Moriki est apparu à la 91e minute pour envoyer un tir puissant qui a scellé le sort du match dans les dernières secondes.
Le but de Moriki a été décisif dans la lutte pour le maintien, d’autant plus que les joueurs de Majorque s’attendaient à ce qu’il soit difficile de prendre des points face au Real Madrid.
« Quand on fait le calcul avant le match, on met un zéro face au Real Madrid, même si on joue à domicile, a souligné Moriki. Il faut être honnête : obtenir ces 3 points signifie que nous avons livré un grand match et que nous avons bien travaillé cette semaine. »
Un cœur brisé pour la Pologne
De son côté, Robert Lewandowski a connu une déception similaire avec la sélection polonaise, les « Aigles blancs » n'ayant pas réussi à décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2026 après leur défaite 3-2 face à la Suède lors de la finale des barrages européens à Stockholm.
Cette défaite a été accompagnée d'une grande tristesse chez le capitaine de l'équipe, qui a laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale, après un parcours historique qui a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de son pays.
Le retour du sourire
Mais l'attaquant polonais chevronné n'a pas mis longtemps à retrouver son instinct de buteur : quelques heures après cette déception en barrage, il a fait son retour en Liga sous le maillot du FC Barcelone lors d'un match décisif contre l'Atlético de Madrid.
Dans un match équilibré qui semblait se diriger vers un match nul 1-1 jusqu'aux dernières minutes, Lewandowski a de nouveau volé la vedette en reprenant un ballon repoussé dans la surface et en le déviant de l'épaule au fond des filets à la 87e minute, inscrivant ainsi le but de la victoire décisive pour le Barça (2-1).
La clinique La Liga
Le but de Lewandowski contre l'Atlético est survenu quelques heures seulement après celui de Moriki face au Real Madrid.
Ainsi, en moins de 24 heures, Moriki est passé des larmes de l'élimination avec le Kosovo aux larmes de joie d'un but historique qui anéantit les ambitions du Real Madrid et relance les chances de son équipe de se maintenir, tandis que Lewandowski a tourné la page de la tristesse des barrages avec la Pologne grâce à un but qui pourrait constituer une étape décisive sur la route de Barcelone vers la défense de son titre.
La Liga a ainsi joué le rôle de « centre de rééducation » pour deux attaquants sortis brisés des barrages de la Coupe du monde.
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