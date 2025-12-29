Sergio Ramos de retour en Ligue 1 ? L'énorme révélation

L’exemple récent de Thiago Silva n’est pas passé inaperçu. À 41 ans, le défenseur brésilien a choisi de relever un dernier défi européen en s’engageant avec le FC Porto, avec l’espoir de rester compétitif et visible. Sergio Ramos s’inscrit dans une logique similaire. Après avoir quitté Monterrey à l’issue d’une saison solide sur le plan individuel, Sergio Ramos estime disposer encore des ressources physiques et mentales pour évoluer dans un championnat exigeant. Son objectif est clair, continuer à jouer, si possible dès le mois de janvier, sans se contenter d’un rôle secondaire.

Dans cette optique, Sergio Ramos privilégie les compétitions où l’intensité et l’exposition médiatique restent élevées. L’ancien capitaine du Real Madrid ne ferme aucune porte et se montre à l’écoute de toutes les propositions sérieuses. Son entourage insiste sur sa motivation intacte et sur son désir de s’inscrire dans un projet où son expérience serait pleinement valorisée, notamment dans l’encadrement d’un groupe plus jeune.