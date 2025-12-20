Le FC Porto annonce le retour de Thiago Silva (Officiel)

Un retour que peu imaginaient encore possible il y a quelques mois. Après avoir refermé le chapitre européen à l’été 2024, un monument du football mondial a finalement choisi de revenir là où tout avait commencé pour lui sur le Vieux Continent. À 41 ans, Thiago Silva s’offre une dernière aventure européenne avec le FC Porto, un club qu’il connaît déjà, avec l’ambition assumée de boucler sa carrière sur une note symbolique et prestigieuse.

Le FC Porto officialise le retour de Thiago Silva

Après son départ de l’Europe pour Fluminense à l’été 2024, Thiago Silva semblait avoir définitivement tourné la page du football européen. Pourtant, ces derniers jours, plusieurs signaux indiquaient que le défenseur central brésilien envisageait un ultime défi sur le Vieux Continent. Un intérêt de l’AC Milan avait été évoqué, avant que le FC Porto, club que Thiago Silva avait brièvement connu en 2004-2005, n’accélère discrètement le dossier. Ce retour s’est finalement concrétisé de manière officielle, confirmant la volonté du joueur de 41 ans de renouer avec l’Europe. Libre après la fin de son contrat à Fluminense, Thiago Silva revient ainsi dans un environnement familier, près de vingt ans après son premier passage au Portugal, avec l’objectif de s’imposer cette fois dans l’équipe première.

Le FC Porto a officialisé l’opération par un communiqué détaillé, reprenant l’ensemble des éléments contractuels et symboliques de ce come-back : « Thiago Silva rejoint le Futebol Clube do Porto. Le défenseur central brésilien de renom revient à Porto après avoir mis fin à son contrat avec Fluminense, où il a joué ces deux dernières saisons. Il revient ainsi dans un club où il a joué pendant la saison 2004/05, évoluant à l’époque uniquement pour le FC Porto B. C’est en quelque sorte la fin d’un cycle parfait, avec le retour dans un club qu’il connaît déjà, à la recherche de ce qui lui manquait à l’époque : la gloire dans l’équipe première. Thiago Silva est un nom qui se passe de présentation. À 41 ans, il a une carrière qui parle d’elle-même, ayant représenté, entre autres, des clubs tels que l’AC Milan, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Il signe avec le FC Porto jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une saison supplémentaire. Il arrive à coût zéro, étant donné son statut d’agent libre ». Une annonce forte, qui confirme que Thiago Silva entend conclure son parcours européen là où il avait débuté.