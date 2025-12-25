Revenu en Espagne après la fin de son contrat au Mexique, Sergio Ramos n’a rien perdu de son aura. Présent au Bernabéu samedi, l’ancien capitaine madrilène a surtout fait parler de lui loin de la pelouse, par une sortie très commentée sur Kylian Mbappé.
Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée de Sergio Ramos sur Kylian Mbappé
- Getty Images Sport
Ramos de retour au Bernabéu, symbole fort
Libre depuis le 9 décembre, Sergio Ramos a récemment retrouvé l’Espagne après son expérience avec les Rayados de Monterrey. À 39 ans, le défenseur central reste animé par la compétition et conserve un lien très fort avec ses anciens clubs. Samedi dernier, il n’aurait manqué pour rien au monde l’affiche entre le Real Madrid et le FC Séville (2-0), deux institutions qui ont marqué sa carrière.
Installé dans les tribunes du Santiago Bernabéu, le natif de Camas a suivi la rencontre avec attention. Mais c’est surtout après le coup de sifflet final que son nom a refait surface, via une publication largement relayée sur les réseaux sociaux.
- AFP
Un message appuyé pour Kylian Mbappé
Auteur d’un nouveau but sur penalty, Kylian Mbappé a encore porté le Real Madrid face à Séville. Une prestation qui n’a pas laissé indifférent Sergio Ramos. Ancien partenaire du Français au PSG pendant deux saisons, l’Espagnol a tenu à lui adresser un message public, sans détour.
« Toutes mes félicitations, mon frère. Je l’ai déjà dit il y a quelque temps… numéro un », a écrit Ramos, en accompagnant ses mots d’une photo de l’attaquant madrilène. Une déclaration simple en apparence, mais lourde de sens au vu du statut de son auteur.
- Getty
Mbappé, nouveau patron du Real Madrid
Quand une légende du Real Madrid s’exprime ainsi, le message dépasse le cadre du compliment. Par cette sortie, Sergio Ramos place clairement Kylian Mbappé tout en haut de la hiérarchie mondiale. Pour beaucoup, cette prise de parole ressemble à une transmission symbolique, celle d’un ancien leader qui reconnaît le nouveau visage fort du club.
Sur la pelouse, Mbappé continue de répondre présent. Contre Séville, il a inscrit son 59e but de l’année 2025 sur penalty, égalant le record détenu par Cristiano Ronaldo depuis 2013. Un chiffre qui confirme son poids croissant dans l’histoire récente du Real Madrid.
- AFP
Ramos toujours en quête d’un dernier défi
Par ailleurs, Sergio Ramos rappelle qu’il n’a pas tiré un trait sur sa carrière. Malgré son âge, il poursuit un entraînement intense, rythmé par le travail physique, la récupération et les longues séances individuelles. Son objectif reste clair : rester prêt.
Avec l’ouverture du mercato hivernal le 2 janvier, l’avenir du défenseur pourrait s’éclaircir. Son message à Mbappé montre, en tout cas, qu’il suit toujours le très haut niveau de près. Et qu’il n’a rien perdu de son regard de compétiteur. Des rumeurs évoquaient récemment un potentiel retour au Real pour une durée de six mois.