Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée de Sergio Ramos sur Kylian Mbappé

Libre depuis le 9 décembre, Sergio Ramos a récemment retrouvé l’Espagne après son expérience avec les Rayados de Monterrey. À 39 ans, le défenseur central reste animé par la compétition et conserve un lien très fort avec ses anciens clubs. Samedi dernier, il n’aurait manqué pour rien au monde l’affiche entre le Real Madrid et le FC Séville (2-0), deux institutions qui ont marqué sa carrière.

Installé dans les tribunes du Santiago Bernabéu, le natif de Camas a suivi la rencontre avec attention. Mais c’est surtout après le coup de sifflet final que son nom a refait surface, via une publication largement relayée sur les réseaux sociaux.