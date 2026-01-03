Sergio Ramos à Nice, le président Jean-Pierre Rivère met les choses au clair

Présent en conférence de presse vendredi pour officialiser l’arrivée d’Elye Wahi, Jean-Pierre Rivère n’a pas esquivé le sujet. Le président niçois, revenu aux commandes du club en décembre aux côtés de Maurice Cohen, a tenu à clarifier la situation.

« Je ne sais pas si on a été en contact ou pas, un moment peut-être, mais non, il n'y a pas Ramos qui est prévu dans nos tablettes. Si c'était le cas, je ne vous le dirais pas, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je suis assez à l'aise avec ça », a-t-il déclaré, mettant un terme net aux spéculations.

Un message direct, assumé, et surtout cohérent avec la ligne défendue par le club.