Alors que l’OGC Nice traverse une période sportive délicate et cherche des solutions pour se relancer en 2026, un nom prestigieux a brièvement circulé ces derniers jours. Celui de Sergio Ramos. Une hypothèse rapidement écartée par la direction niçoise, décidée à calmer les spéculations et à recentrer le débat sur un mercato plus pragmatique.
Sergio Ramos à Nice, le président Jean-Pierre Rivère met les choses au clair
Nice dans le dur, un hiver sous pression
Treizième de Ligue 1 après une série noire longue de plusieurs semaines, l’OGC Nice aborde le mercato hivernal avec une urgence claire : renforcer un groupe en difficulté. Les Aiglons ont longtemps enchaîné les revers, jusqu’à cette respiration bienvenue obtenue en Coupe de France face à Saint-Étienne le 21 décembre.
Ce contexte instable a favorisé l’émergence de nombreuses rumeurs, dont celle menant à Sergio Ramos, libre depuis la fin de son aventure mexicaine avec Monterrey. Un bruit persistant, vite amplifié par le statut et le vécu du défenseur espagnol.
Jean-Pierre Rivère tranche sans détour
Présent en conférence de presse vendredi pour officialiser l’arrivée d’Elye Wahi, Jean-Pierre Rivère n’a pas esquivé le sujet. Le président niçois, revenu aux commandes du club en décembre aux côtés de Maurice Cohen, a tenu à clarifier la situation.
« Je ne sais pas si on a été en contact ou pas, un moment peut-être, mais non, il n'y a pas Ramos qui est prévu dans nos tablettes. Si c'était le cas, je ne vous le dirais pas, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je suis assez à l'aise avec ça », a-t-il déclaré, mettant un terme net aux spéculations.
Un message direct, assumé, et surtout cohérent avec la ligne défendue par le club.
Une stratégie guidée par les besoins du terrain
Au-delà du cas Ramos, Rivère a rappelé la philosophie niçoise pour cet hiver. « On travaille, on essaye d’avoir des joueurs qui correspondent le plus à ce que veut le coach (Claude Puel) et à nos besoins », a-t-il expliqué.
Le retour de Claude Puel sur le banc s’inscrit dans cette logique de reconstruction. Nice cherche des profils ciblés, capables de s’intégrer rapidement, sans bouleverser l’équilibre fragile d’un effectif en quête de repères.
Pas de stars à tout prix
Le président a également insisté sur un point clé : le nom ne fait pas tout. « On n’est pas obligé de faire des grands noms, même si Elye en est un. L’important est de faire une équipe cohérente », a-t-il indiqué.
Un discours lucide, alors que Sergio Ramos, champion du monde 2010 et ancien cadre du Real Madrid et du PSG, reste à l’écoute d’un ultime défi européen. Nice, de son côté, préfère avancer avec prudence, dans un mercato qualifié d’« appoint », aux moyens limités.
« On va essayer de faire le mercato le plus propre avec des moyens restreints. On est tous mobilisés pour ça », a conclu Rivère.
Avec cette ligne directrice assumée, l’OGC Nice s’apprête à ouvrir l’année 2026 par la réception de Strasbourg, ce samedi à 19 heures, lors de la 17e journée de Ligue 1. Un rendez-vous déjà capital pour mesurer l’impact des premiers ajustements.