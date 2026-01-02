Ligue 1, les coulisses de l'arrivée d'Elye Wahi à Nice

L’arrivée d’Elye Wahi à Nice n’est pas le fruit d’une décision improvisée. Les premiers échanges ont débuté avec Florian Maurice et Franck Haise, alors en poste. Malgré le départ du technicien, remplacé depuis par Claude Puel, Elye Wahi a poursuivi les discussions. Le discours n’a pas changé dans le fond, centré sur le football et la reconstruction du club. « Nice a besoin de se relancer et moi aussi. J’avais commencé à parler avec Florian Maurice et le coach Franck Haise. Les discussions ont ensuite continué avec Claude Puel et je suis là aujourd’hui. On a parlé football et c’est ce qui m’a convaincu. Je tenais à remercier le club pour leur accueil, je n’avais jamais reçu cela auparavant. Je suis prêt à tout donner aujourd’hui », a confié Elye Wahi.

Lucide sur sa situation, Elye Wahi n’a pas éludé les difficultés récentes. Le contexte niçois, loin de l’effrayer, lui rappelle des étapes déjà franchies par le passé. « Les deux dernières saisons ont été compliquées, je suis plus revanchard que jamais. Surtout avec Nice, on se doit de remettre le club à sa place. Le contexte ne m’effraie pas, j’ai connu cette situation avec Montpellier, cela ne me fait pas peur. Je veux montrer que je peux être performant », a ajouté Elye Wahi, déterminé à transformer ce prêt en opportunité décisive.