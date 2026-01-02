L’OGC Nice a ouvert son mercato hivernal par un mouvement fort, à la fois symbolique et stratégique. En attirant Elye Wahi, le club azuréen s’offre un attaquant en quête de renaissance, décidé à reprendre le fil d’une trajectoire prometteuse. Entre discussions entamées sous une ancienne direction, changement de banc et volonté commune de relance, l’arrivée d’Elye Wahi à Nice est le fruit d’un enchaînement précis, révélateur des ambitions actuelles du club comme de celles du joueur.
Ligue 1, les coulisses de l'arrivée d'Elye Wahi à Nice
Elye Wahi rebondit à Nice
Elye Wahi arrive sur la Côte d’Azur à un moment charnière de sa jeune carrière. En difficulté à l’Eintracht Francfort, où il n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives en 14 rencontres, Elye Wahi a fait le choix d’un retour en Ligue 1 pour se relancer. Après des expériences contrastées à Lens et Marseille, l’ancien attaquant de Montpellier a accepté un prêt de six mois à l’OGC Nice, avec l’objectif clair de prouver qu’il peut s’imposer durablement dans l’élite française. Elye Wahi s’inscrit ainsi dans un projet qu’il juge compatible avec ses ambitions personnelles.
Elye Wahi convaincu par le projet niçois
L’arrivée d’Elye Wahi à Nice n’est pas le fruit d’une décision improvisée. Les premiers échanges ont débuté avec Florian Maurice et Franck Haise, alors en poste. Malgré le départ du technicien, remplacé depuis par Claude Puel, Elye Wahi a poursuivi les discussions. Le discours n’a pas changé dans le fond, centré sur le football et la reconstruction du club. « Nice a besoin de se relancer et moi aussi. J’avais commencé à parler avec Florian Maurice et le coach Franck Haise. Les discussions ont ensuite continué avec Claude Puel et je suis là aujourd’hui. On a parlé football et c’est ce qui m’a convaincu. Je tenais à remercier le club pour leur accueil, je n’avais jamais reçu cela auparavant. Je suis prêt à tout donner aujourd’hui », a confié Elye Wahi.
Lucide sur sa situation, Elye Wahi n’a pas éludé les difficultés récentes. Le contexte niçois, loin de l’effrayer, lui rappelle des étapes déjà franchies par le passé. « Les deux dernières saisons ont été compliquées, je suis plus revanchard que jamais. Surtout avec Nice, on se doit de remettre le club à sa place. Le contexte ne m’effraie pas, j’ai connu cette situation avec Montpellier, cela ne me fait pas peur. Je veux montrer que je peux être performant », a ajouté Elye Wahi, déterminé à transformer ce prêt en opportunité décisive.
Elye Wahi revanchard avec Nice et envers la Ligue 1
Sportivement, Elye Wahi est rapidement intégré au groupe niçois. Le buteur figure déjà parmi les joueurs convoqués pour la réception de Strasbourg. Claude Puel a toutefois tenu à tempérer les attentes immédiates. « Elye Wahi ne débutera pas mais il sera dans le groupe. C’est bien de l’avoir avec nous. J’espère que ce sera un deal gagnant-gagnant pour nous », a précisé l’entraîneur comme rapporté par Foot Mercato.
L’arrivée d’Elye Wahi s’inscrit plus largement dans une stratégie de renforcement assumée par la direction. Florian Maurice et la nouvelle gouvernance souhaitent injecter de l’expérience de Ligue 1 dans un effectif en quête de résultats, alors que l’OGC Nice reste sur une série sans victoire en championnat depuis le 29 octobre face à Lille. « On a envie de se renforcer, on voulait un joueur qui connait la Ligue 1. On voulait ce type de joueur. On essaiera d’être le plus performant, en défense centrale, au milieu, on est en réflexion aussi pour un autre élément offensif. Il faut être performant sur ce mercato, on avance dans le bon sens », a expliqué le directeur sportif. Dans ce contexte, Elye Wahi apparaît comme une pièce centrale d’un mercato pensé pour relancer une dynamique sportive en Ligue 1.