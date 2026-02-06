À quelques heures du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, une interrogation domine toutes les discussions : qui gardera la cage olympienne au Parc des Princes ? Fidèle à son style, Roberto De Zerbi a refusé de dévoiler ses cartes, laissant planer un doute total entre Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Entre performances récentes contrastées, concurrence relancée et déclarations intrigantes, la décision du technicien italien pourrait peser lourd dans l’issue du choc de Ligue 1.
Rulli ou De Lange face au PSG ? La réponse énigmatique de De Zerbi
Jeffrey De Lange menace Geronimo Rulli pour les buts de l’OM
Avant cette rencontre de la 21e journée, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse dans un contexte où Marseille (39 pts) occupe actuellement la troisième place du championnat et ambitionne de frapper fort face au leader parisien (48 pts). La question du gardien titulaire a naturellement dominé les échanges, d’autant que l’entraîneur marseillais a récemment alterné entre ses deux portiers. Titulaire depuis son arrivée, Rulli traverse une période plus délicate, tandis que De Lange a marqué des points lors de sa dernière apparition en Coupe de France, alimentant encore davantage les débats autour des choix à venir de Roberto De Zerbi.
La situation s’est accélérée après les dernières performances du portier argentin, jugées moins convaincantes ces dernières semaines. Roberto De Zerbi a ainsi ouvert la porte à une remise en question sportive, logique dans un effectif visant les premières places. Lors du huitième de finale de Coupe de France face à Rennes (3-0), De Lange a saisi sa chance en réalisant une prestation solide conclue par un clean-sheet, renforçant sa crédibilité pour une titularisation face au PSG. Cette concurrence assumée correspond pleinement à la philosophie de Roberto De Zerbi, qui insiste régulièrement sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’exigence interne.
Plusieurs joueurs marseillais ont également souligné la qualité des deux gardiens, à l’image de Timothy Weah, qui a déclaré : « Je le vois comme un bosseur. Il ne se plaint pas, il bosse », avant d’ajouter : « Avoir deux gardiens de haut niveau, c’est exceptionnel. Je n’ai jamais joué avec deux gardiens aussi forts dans ma vie ». Des propos qui illustrent parfaitement la richesse de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi, mais qui ne permettent pas pour autant de lever le voile sur la décision finale concernant le déplacement au Parc des Princes.
Un tacle indicateur de Roberto De Zerbi sur Rulli ?
Interrogé directement sur l’identité du titulaire, Roberto De Zerbi a volontairement entretenu le flou, déclarant : « Vous verrez dimanche. Vous verrez et vous comprendrez mais moi j’ai confiance en mes deux joueurs. L’un a beaucoup joué et nous a beaucoup donné. L’autre l’an dernier vous n’en vouliez pas quand on a perdu en Coupe de France. Vous disiez qu’il n’avait pas le niveau et moi je disais le contraire ». Cette sortie confirme la volonté de Roberto De Zerbi de préserver la concurrence jusqu’au dernier instant, tout en rappelant la confiance qu’il accorde à ses deux portiers.
Dans la suite de son intervention, Roberto De Zerbi n’a toutefois pas ignoré les difficultés récentes de Rulli, soulignant : « Rulli et c’est comme la question de Murillo. Il fait beaucoup d’erreurs dernièrement. Mais je ne dirai rien sur lui parce qu’il a une mentalité parfaite. Il prend ses responsabilités et assume. C’est le premier à souffrir de ses erreurs, il a un état d’esprit parfait. Je n’ai rien à dire sur son attachement au maillot. Je vais juste regarder et évaluer le rendement sur le terrain. On peut faire des erreurs mais quand on n’a pas faim c’est non ». Une mise au point claire qui confirme que, sous l’autorité de Roberto De Zerbi, seule la performance immédiate déterminera le choix final.