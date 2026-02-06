Rulli ou De Lange face au PSG ? La réponse énigmatique de De Zerbi

Avant cette rencontre de la 21e journée, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse dans un contexte où Marseille (39 pts) occupe actuellement la troisième place du championnat et ambitionne de frapper fort face au leader parisien (48 pts). La question du gardien titulaire a naturellement dominé les échanges, d’autant que l’entraîneur marseillais a récemment alterné entre ses deux portiers. Titulaire depuis son arrivée, Rulli traverse une période plus délicate, tandis que De Lange a marqué des points lors de sa dernière apparition en Coupe de France, alimentant encore davantage les débats autour des choix à venir de Roberto De Zerbi.

La situation s’est accélérée après les dernières performances du portier argentin, jugées moins convaincantes ces dernières semaines. Roberto De Zerbi a ainsi ouvert la porte à une remise en question sportive, logique dans un effectif visant les premières places. Lors du huitième de finale de Coupe de France face à Rennes (3-0), De Lange a saisi sa chance en réalisant une prestation solide conclue par un clean-sheet, renforçant sa crédibilité pour une titularisation face au PSG. Cette concurrence assumée correspond pleinement à la philosophie de Roberto De Zerbi, qui insiste régulièrement sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’exigence interne.

Plusieurs joueurs marseillais ont également souligné la qualité des deux gardiens, à l’image de Timothy Weah, qui a déclaré : « Je le vois comme un bosseur. Il ne se plaint pas, il bosse », avant d’ajouter : « Avoir deux gardiens de haut niveau, c’est exceptionnel. Je n’ai jamais joué avec deux gardiens aussi forts dans ma vie ». Des propos qui illustrent parfaitement la richesse de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi, mais qui ne permettent pas pour autant de lever le voile sur la décision finale concernant le déplacement au Parc des Princes.