Rodri réagit au tifo destiné à Vinicius, le Brésilien lui répond cash !

C. Ancelotti

Un tifo provocateur des supporters de Manchester City visait Vinicius Jr. Rodri a réagi, mais la réponse du Brésilien a été cinglante.

Avant le coup d’envoi du choc entre Manchester City et le Real Madrid (2-3), les supporters mancuniens ont frappé fort avec un tifo piquant visant Vinicius Jr. Une provocation qui n’a pas laissé indifférent le Brésilien, auteur d’une belle prestation, et qui a répondu à sa manière sur le terrain. Après la rencontre, Rodri a brièvement réagi à cette banderole, tandis que Carlo Ancelotti et Pep Guardiola ont donné leur point de vue. L’intéressé, lui-même, n’a pas manqué de réagir.