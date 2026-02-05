Goal.com
Hocine Harzoune

L'OM règle le cas Murillo

Le divorce est désormais consommé entre l'Olympique de Marseille et Amir Murillo.

En ce jeudi 5 février 2026, le latéral panaméen de 29 ans est en passe de s'engager avec Besiktas. Les négociations entre le club phocéen et la formation turque sont à un stade très avancé pour un transfert définitif estimé entre 4 et 6 millions d'euros.

Cette accélération du dossier fait suite à la mise à l'écart brutale du joueur par Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien n'a pas pris de gants pour justifier cette décision, pointant du doigt un manque flagrant d'implication et « de faim ». Le technicien a particulièrement peu goûté le scénario du dernier match face au Paris FC (2-2), où l'OM a sombré en fin de rencontre alors qu'il menait 2-0 jusqu'à la 82e minute. Pour De Zerbi, Murillo symbolise ce manque de concentration fatidique sur les phases arrêtées et les fins de match.

Arrivé à l'été 2023, l'ancien défenseur d'Anderlecht aura porté le maillot olympien à 82 reprises. Longtemps apprécié pour sa polyvalence, il quitte la cité phocéenne par la petite porte après une semaine marquée par des tensions à la Commanderie.

Selon le média turc Fanatik, Murillo est attendu à Istanbul dès ce jeudi soir pour passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans et demi. Le timing est serré : le marché des transferts en Turquie ferme ses portes ce vendredi 6 février. Ce départ permet à l'OM de libérer une place dans son effectif et de récupérer une indemnité non négligeable pour un joueur qui n'entrait plus dans les plans techniques du staff.

