Revirement inattendu dans les négociations contractuelles : le BVB réalise une percée avec son joueur vedette

Le milieu de terrain central percevra en contrepartie un salaire nettement plus élevé et devrait devenir l'un des joueurs les mieux payés du BVB, a-t-on indiqué.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre chemin avec Felix. Il s'identifie totalement au Borussia Dortmund et est un élément central de notre stratégie de planification de l'effectif », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif : « La prolongation de son contrat est un signe de continuité et souligne notre conviction que nous réussirons ensemble dans les années à venir. »

Mais la situation n'était pas aussi claire ces dernières semaines : récemment, de plus en plus d'informations ont circulé selon lesquelles de nombreux clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt pour le joueur de 25 ans. Son ancien club Manchester City, pour lequel il a joué dans les équipes juniors, ainsi que Manchester United ont été spécifiquement mentionnés.

Le journal Bild avait également rapporté que Nmecha envisageait de quitter le Borussia Dortmund l'été prochain et que la Premier League serait sa destination de prédilection.