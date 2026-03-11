Revirement inattendu dans les négociations contractuelles : le BVB réalise une percée avec son joueur vedette

Le Borussia Dortmund a prolongé prématurément le contrat de Felix Nmecha jusqu'en 2030. Auparavant, ky et Bild avaient déjà rapporté à l'unisson que les deux parties s'étaient mises d'accord sur une prolongation prématurée du contrat qui courait jusqu'à l'été 2028.
Le milieu de terrain central percevra en contrepartie un salaire nettement plus élevé et devrait devenir l'un des joueurs les mieux payés du BVB, a-t-on indiqué.
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre chemin avec Felix. Il s'identifie totalement au Borussia Dortmund et est un élément central de notre stratégie de planification de l'effectif », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif : « La prolongation de son contrat est un signe de continuité et souligne notre conviction que nous réussirons ensemble dans les années à venir. »
Mais la situation n'était pas aussi claire ces dernières semaines : récemment, de plus en plus d'informations ont circulé selon lesquelles de nombreux clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt pour le joueur de 25 ans. Son ancien club Manchester City, pour lequel il a joué dans les équipes juniors, ainsi que Manchester United ont été spécifiquement mentionnés.
Le journal Bild avait également rapporté que Nmecha envisageait de quitter le Borussia Dortmund l'été prochain et que la Premier League serait sa destination de prédilection.
Felix Nmecha fait partie des joueurs clés du BVB.
Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, Nmecha est cette saison un titulaire indiscutable au BVB. Au cours de la saison 2025/26, il totalise déjà 38 apparitions toutes compétitions confondues et a contribué à huit buts, dont cinq buts et trois passes décisives.
Ses excellentes performances sous le maillot noir et jaune lui ont récemment valu d'être sélectionné à plusieurs reprises en équipe nationale allemande. Lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde en novembre contre le Luxembourg et la Slovaquie, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a misé sur lui. Il est également considéré comme un candidat sérieux pour la Coupe du monde cet été.
Nmecha a quitté le VfL Wolfsburg pour rejoindre les Schwarzgelben en 2023 pour 30 millions d'euros.
Felix Nmecha : statistiques pour la saison 2025/26
Jeux 38 buts 5 Passes décisives 3
