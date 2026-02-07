Ligue 1, la stat provocante du RC Lens envers le PSG

Leader provisoire de Ligue 1, Lens impressionne avec une statistique historique face au PSG et confirme ses ambitions pour la saison 2025-2026.

La course au titre de Ligue 1 prend une tournure inattendue et Lens s’impose désormais comme l’un des principaux prétendants face au Paris Saint-Germain. Grâce à une dynamique impressionnante et à des performances régulières depuis le début de saison, le Racing Club de Lens accumule les points et envoie un signal fort à ses concurrents. Une statistique récente, particulièrement révélatrice, illustre la progression spectaculaire des Sang et Or et alimente déjà les débats avant les prochaines échéances du championnat. Derrière ce chiffre marquant, c’est toute la montée en puissance de Lens qui se confirme.

Lens affiche une statistique historique face au PSG

Avec son succès récent contre Rennes (3-1), Lens (49 pts) a provisoirement pris la tête du championnat et confirme sa remarquable constance depuis l’entame de la saison. Porté par une efficacité offensive retrouvée et par des joueurs décisifs dans les moments clés, le club lensois totalise désormais 49 points après 21 journées, une performance qui témoigne de la solidité du collectif nordiste. Cette dynamique place Lens dans une position idéale pour maintenir la pression sur le PSG (2e, 48 pts) dans la lutte pour la première place.

Au-delà du classement, Lens s’illustre par une statistique particulièrement symbolique. Selon Foot Mercato, il s’agit du plus haut total de points enregistré par un rival du PSG à ce stade de la compétition depuis l’ère QSI. Cette performance renforce la crédibilité des ambitions de Lens, qui entend poursuivre sa progression et s’installer durablement dans la bataille pour le titre, tout en confirmant son statut d’adversaire direct du PSG cette saison.