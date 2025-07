Refus de passer le relais à Zidane aux JO, Mbappé sort du silence et dézingue un journal français

Quelques heures après les révélations sur l’absence de Mbappé aux JO, le capitaine des Bleus a tenu à mettre les choses au clair, vendredi.

L’un des événements les plus spectaculaires de ces dernières années restera sans doute la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un an après, certaines révélations continuent de faire surface et jettent le trouble sur les coulisses du show. Kylian Mbappé, figure emblématique du sport français, se retrouve au cœur d’une vive polémique. Alors que son absence lors du passage de la flamme avait suscité des interrogations, une version des faits relayée par un hebdomadaire satirique a provoqué une réaction virulente du principal intéressé.