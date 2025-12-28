OL, la prédiction inattendue du Real Madrid pour Endrick

Selon les informations rapportées par Defensa Central et reprises par Foot Mercato, la direction du Real Madrid se montre particulièrement enthousiaste concernant le passage d’Endrick à Lyon. En interne, ce prêt est perçu comme une excellente décision sportive. Juni Calafat, figure clé du recrutement madrilène et artisan majeur de l’arrivée d’Endrick en Espagne, aurait même exprimé une prédiction audacieuse concernant son rendement offensif en Ligue 1. Endrick serait en mesure d’inscrire entre douze et quinze buts sur la durée de son prêt.

Cette estimation témoigne de la foi placée dans le potentiel d’Endrick par les décideurs madrilènes. Le Real Madrid estime que le contexte lyonnais, combiné à une exposition régulière en championnat, permettra à Endrick d’exploiter pleinement ses qualités. À leurs yeux, la Ligue 1 représente un terrain favorable pour une montée en puissance progressive, loin de la pression constante du Bernabéu. Une étape jugée essentielle dans la construction du joueur avant un retour attendu à Madrid.