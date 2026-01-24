Real Madrid, quid de l'état de Brahim Diaz après la finale de la CAN ?

En l’espace de quelques secondes, une carrière peut basculer dans une autre dimension. Héros annoncé, Brahim Diaz est devenu malgré lui l’un des symboles les plus marquants de la finale de la CAN. Entre immense déception, exposition médiatique extrême et nécessité de rebondir rapidement, l’attaquant marocain a vécu une fin de tournoi éprouvante. Alors que le Real Madrid s’interrogeait sur son état physique et mental, les premiers signaux envoyés depuis Valdebebas se veulent rassurants. Mais derrière l’apparente normalité, la situation de Brahim Diaz mérite un décryptage précis.
Une finale de CAN qui a tout changé pour Brahim Diaz
Il y a moins d’une semaine, Brahim Diaz culminait au sommet du football africain. Meilleur buteur de la CAN 2025 disputée au Maroc avec cinq buts, Brahim Diaz portait sur ses épaules l’espoir d’un sacre attendu depuis cinquante ans par tout un peuple. Face au Sénégal en finale, l’attaquant du Real Madrid avait l’occasion d’offrir le trophée à son pays. Sa tentative de panenka face à Édouard Mendy, totalement manquée, a pourtant fait basculer le destin du match et de la compétition.
Ce raté a immédiatement propulsé Brahim Diaz sous le feu des critiques. Les images ont fait le tour du monde, dans un contexte qualifié de « lunaire » par de nombreux observateurs. Très affecté après la rencontre, Brahim Diaz a également été sifflé lors de la remise de son trophée de meilleur buteur, ajoutant une charge émotionnelle supplémentaire à une soirée déjà douloureuse.
Brahim Diaz a vécu un enfer après la CAN
Les jours suivant la finale ont été particulièrement difficiles pour Brahim Diaz. En interne, le joueur de 26 ans a confié avoir vécu « le pire moment de sa jeune carrière », rapporte Foot Mercato. Touché psychologiquement, Brahim Diaz a choisi de se mettre en retrait, passant quelques jours auprès de sa famille afin de digérer la déception et de se protéger du tumulte médiatique.
Ce temps de repos n’était pas anodin. Du côté de son entourage comme du Real Madrid, l’idée était claire : permettre à Brahim Diaz de souffler avant de se replonger rapidement dans le quotidien du très haut niveau. La priorité était de ne pas laisser la situation s’installer durablement dans son esprit. La stratégie semble avoir porté ses fruits. Selon un proche de la sélection marocaine, « Brahim va mieux. ll s’entraîne déjà normalement avec le Real Madrid. Il est en pleine forme, il a un excellent état d’esprit, il est prêt à jouer samedi avec le Real Madrid ». Un message rassurant pour le club madrilène, qui estime que la meilleure thérapie pour Brahim Diaz reste le terrain.
Le vestiaire du Maroc à la rescousse de Brahim Diaz
Contrairement aux débats externes, la question du penalty manqué par Brahim Diaz ne fait pas polémique en interne. L’entourage du joueur insiste sur le fait qu’il n’y avait aucune intention de manquer volontairement cette tentative. « Le penalty n’avait pas été convenu pour être raté, il voulait surprendre le gardien avec une panenka et il a mal frappé le ballon. C’est tout. »
Si certains coéquipiers ont exprimé leur frustration après la rencontre, Brahim Diaz a globalement bénéficié du soutien du vestiaire. Des échanges ont eu lieu, notamment par messages, afin de lui permettre de ne pas rester isolé face à cet échec.
Brahim Diaz prêt à repartir à l’attaque avec le Real Madrid
Toujours selon un proche du groupe marocain cité par Foot Mercato, Brahim Diaz reste animé par une forte volonté de rebond. « Mais après la déception, il est motivé à l’idée de remporter des titres pour le Maroc et se racheter auprès du peuple marocain. Il a reçu le soutien de ses coéquipiers et des messages. »
Désormais, Brahim Diaz doit se projeter vers l’avenir. La Coupe du monde 2026 se profile, et le joueur sait que sa rédemption passera par des performances solides avec la sélection marocaine. À court terme, c’est surtout au Real Madrid que Brahim Diaz est attendu, dans un contexte de nouvelle intégration avec un entraîneur récemment nommé et un statut en évolution. À son retour à Madrid, plusieurs joueurs du Real ont échangé avec lui sur cette finale rocambolesque. Pour Brahim Diaz, l’objectif est clair : transformer cette immense déception en moteur pour la suite de sa carrière.