Real Madrid, quid de l'état de Brahim Diaz après la finale de la CAN ?

Il y a moins d’une semaine, Brahim Diaz culminait au sommet du football africain. Meilleur buteur de la CAN 2025 disputée au Maroc avec cinq buts, Brahim Diaz portait sur ses épaules l’espoir d’un sacre attendu depuis cinquante ans par tout un peuple. Face au Sénégal en finale, l’attaquant du Real Madrid avait l’occasion d’offrir le trophée à son pays. Sa tentative de panenka face à Édouard Mendy, totalement manquée, a pourtant fait basculer le destin du match et de la compétition.

Ce raté a immédiatement propulsé Brahim Diaz sous le feu des critiques. Les images ont fait le tour du monde, dans un contexte qualifié de « lunaire » par de nombreux observateurs. Très affecté après la rencontre, Brahim Diaz a également été sifflé lors de la remise de son trophée de meilleur buteur, ajoutant une charge émotionnelle supplémentaire à une soirée déjà douloureuse.