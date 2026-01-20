CAN 2025, le Real Madrid vole au secours de Brahim Diaz

Ces dernières heures ont été particulièrement éprouvantes pour Brahim Diaz, désigné par une partie de l’opinion comme le responsable de la défaite du Maroc en finale de la CAN 2025 face au Sénégal (1-0). En ratant le penalty décisif, Brahim Diaz est passé, en quelques minutes, du statut de potentiel héros national à celui de joueur le plus critiqué du pays. Sur les réseaux sociaux, les supporters marocains ont exprimé leur immense déception, tandis que dans d’autres pays africains, les moqueries n’ont pas tardé à émerger.

Face à cette tempête, Brahim Diaz a pris la parole publiquement. Le joueur du Real Madrid a livré un message empreint de lucidité et d’émotion, assumant pleinement sa responsabilité. « J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain », a confié Brahim Diaz sur ses réseaux sociaux.