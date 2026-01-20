La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a laissé des traces profondes, et Brahim Diaz en est devenu malgré lui l’un des symboles les plus exposés. En quelques instants, le destin du joueur du Real Madrid a basculé sous les yeux de toute l’Afrique du football. Désormais, alors que les critiques se multiplient et que la pression populaire s’intensifie, Brahim Diaz peut compter sur un appui de poids. À Madrid, le club merengue s’active pour protéger, accompagner et relancer son joueur après cet épisode douloureux.
CAN 2025, le Real Madrid vole au secours de Brahim Diaz
- AFP
Brahim Diaz, du rêve africain au cauchemar médiatique
Ces dernières heures ont été particulièrement éprouvantes pour Brahim Diaz, désigné par une partie de l’opinion comme le responsable de la défaite du Maroc en finale de la CAN 2025 face au Sénégal (1-0). En ratant le penalty décisif, Brahim Diaz est passé, en quelques minutes, du statut de potentiel héros national à celui de joueur le plus critiqué du pays. Sur les réseaux sociaux, les supporters marocains ont exprimé leur immense déception, tandis que dans d’autres pays africains, les moqueries n’ont pas tardé à émerger.
Face à cette tempête, Brahim Diaz a pris la parole publiquement. Le joueur du Real Madrid a livré un message empreint de lucidité et d’émotion, assumant pleinement sa responsabilité. « J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain », a confié Brahim Diaz sur ses réseaux sociaux.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid mobilisé autour de Brahim Diaz
Dans ce contexte tendu, Brahim Diaz n’a pas été laissé seul. Le milieu offensif a reçu le soutien public de plusieurs personnalités du football, dont Luis Enrique, ainsi que de nombreux coéquipiers en sélection et au Real Madrid. Selon les informations rapportées par la presse espagnole, notamment AS, le club madrilène a immédiatement pris la mesure de la situation humaine traversée par Brahim Diaz après la CAN 2025.
De retour à Madrid, Brahim Diaz doit reprendre l’entraînement dès le lendemain de son arrivée. Les dirigeants et plusieurs joueurs du Real Madrid lui ont adressé des messages privés de soutien, avec une volonté claire : l’aider à se remettre émotionnellement sans le brusquer. Le Real Madrid souhaite avant tout entourer Brahim Diaz, le rassurer et lui offrir un cadre serein pour digérer cet épisode difficile de sa carrière internationale.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid va renvoyer déjà Brahim Diaz au front
Si l’accompagnement psychologique est une priorité, le staff madrilène ne souhaite pas non plus que Brahim Diaz s’installe dans la culpabilité. L’idée est claire : relancer rapidement le joueur dans la compétition. À court terme, le média ibérique, cité par Foot Mercato, indique que Brahim Diaz fera partie du groupe du Real Madrid pour le déplacement périlleux à Villarreal en Liga ce week-end.
Cette perspective sportive pourrait même jouer en faveur de Brahim Diaz. Touché physiquement, Rodrygo devrait être absent pour ce rendez-vous, ce qui pourrait offrir davantage de temps de jeu au Marocain. Une opportunité immédiate pour Brahim Diaz de se reconnecter au terrain, de retrouver des sensations positives et de tourner progressivement la page de la CAN 2025, avec le soutien total de son club.