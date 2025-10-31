Real Madrid, les nouvelles révélations fracassantes sur la gestion de Xabi Alonso

L’épisode a marqué les esprits. Sorti à la 72ᵉ minute du Clasico, Vinicius Jr n’a pas caché sa frustration, lâchant face aux caméras : « C’est toujours moi », avant de glisser qu’il allait « quitter l’équipe ». Une scène qui a déclenché un véritable séisme à Valdebebas. En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a tenté de calmer les esprits : « Bon, cela fait déjà trois ou quatre questions sur Vinicius, je crois que je me suis déjà assez expliqué, non ? », a-t-il lancé, visiblement agacé.

Les jours suivants, les médias espagnols et brésiliens ont mis en lumière une relation tendue entre l’ailier et son entraîneur.Xabi Alonso, tout en minimisant l’incident, a confirmé avoir échangé avec le joueur : « Mercredi, on a eu une réunion avec tous les joueurs. Vinicius a parlé avec sincérité et j’en suis très satisfait. À partir de ce moment-là, pour moi le sujet est clos », a-t-il assuré. Le technicien a également précisé qu’aucune sanction ne serait prise à l’encontre de son joueur.