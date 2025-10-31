Rien ne va plus entre Xabi Alonso et certains cadres du Real Madrid. Malgré une série impressionnante de victoires en Liga, la gestion humaine du technicien espagnol suscite des interrogations, notamment depuis la colère de Vinicius Jr lors du dernier Clasico. Sous les projecteurs, l’ancien coach du Bayer Leverkusen est désormais scruté pour ses choix et sa communication jugée distante. Derrière le vernis des résultats, des tensions internes émergent, révélant un vestiaire madrilène partagé.
Real Madrid, les nouvelles révélations fracassantes sur la gestion de Xabi Alonso
- AFP
Xabi Alonso dans la tourmente après l’incident Vinicius
L’épisode a marqué les esprits. Sorti à la 72ᵉ minute du Clasico, Vinicius Jr n’a pas caché sa frustration, lâchant face aux caméras : « C’est toujours moi », avant de glisser qu’il allait « quitter l’équipe ». Une scène qui a déclenché un véritable séisme à Valdebebas. En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a tenté de calmer les esprits : « Bon, cela fait déjà trois ou quatre questions sur Vinicius, je crois que je me suis déjà assez expliqué, non ? », a-t-il lancé, visiblement agacé.
Les jours suivants, les médias espagnols et brésiliens ont mis en lumière une relation tendue entre l’ailier et son entraîneur.Xabi Alonso, tout en minimisant l’incident, a confirmé avoir échangé avec le joueur : « Mercredi, on a eu une réunion avec tous les joueurs. Vinicius a parlé avec sincérité et j’en suis très satisfait. À partir de ce moment-là, pour moi le sujet est clos », a-t-il assuré. Le technicien a également précisé qu’aucune sanction ne serait prise à l’encontre de son joueur.
- AFP
Une frustration grandissante dans le vestiaire du Real Madrid
Selon The Athletic et RMC Sport, le cas Vinicius Jr n’est que la partie visible d’un malaise plus profond. Plusieurs membres du groupe madrilène s’interrogent sur la gestion du temps de jeu instaurée par Xabi Alonso. Vinicius Jr, pourtant performant depuis le début de saison, n’a disputé que trois rencontres dans leur intégralité, un chiffre jugé insuffisant par son entourage. Le joueur, pourtant irréprochable à l’entraînement, peine à comprendre ce traitement.
De son côté, Xabi Alonso justifie ses choix par la compétitivité de son effectif. L’entraîneur basque estime que la rotation est indispensable pour maintenir le niveau d’exigence du Real Madrid, leader du championnat avec cinq points d’avance sur le Barça. « Je veux que tous les joueurs se sentent concernés, mais il faut aussi faire des choix difficiles », a-t-il récemment confié.
Des critiques déjà présentes sur la gestion de Xabi Alonso à Leverkusen
Ce n’est pas la première fois que Xabi Alonso est pointé du doigt pour sa gestion humaine. Lors de son passage à Leverkusen, malgré une saison historique ponctuée par un titre et un parcours européen remarqué, des voix s’étaient élevées dans le vestiaire. Jonas Hofmann, cadre du club allemand, avait notamment dénoncé un manque de « communication » avec l’entraîneur espagnol dans une interview au Kölner Stadt-Anzeiger.
Ces reproches semblent aujourd’hui se répéter à Madrid. Endrick, recruté par le Real l’été dernier, mais encore sans la moindre minute de jeu, symbolise cette situation délicate. Interrogé sur le cas du jeune Brésilien, Xabi Alonso a tenté d’expliquer son choix : « C’est clair que j’aimerais qu’il ait des minutes, mais le contexte des matchs a été disputé », a-t-il déclaré, sans véritablement convaincre les observateurs madrilènes.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso sous pression malgré les résultats
Malgré ces tensions internes, les résultats sportifs continuent de plaider en faveur de Xabi Alonso. Le Real Madrid (1er, 27 pts) enchaîne les victoires et domine la Liga avec neuf succès en dix journées. Une performance qui, pour le moment, protège le technicien des critiques les plus virulentes. Néanmoins, la gestion du vestiaire s’impose désormais comme un enjeu central dans la suite de la saison.
Les dirigeants madrilènes, conscients de la sensibilité du contexte, suivent attentivement la situation. Si Xabi Alonso veut conserver la main sur un groupe aussi exigeant que celui du Real Madrid, il devra apaiser les tensions, renouer le dialogue et rétablir une forme de sérénité. Car dans la capitale espagnole, même les victoires ne suffisent pas toujours à faire taire les doutes.