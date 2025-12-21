Mbappé cash sur Ronaldo après avoir égalé son record :"Il est..."

Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty en fin de rencontre au Bernabéu, égalant ainsi le record du club détenu par Cristiano Ronaldo depuis 2013.

Sa prestation était loin d'être exceptionnelle, Mbappé peinant à se montrer dangereux face à une défense sévillane intraitable. L'essentiel était toutefois de marquer. Selon le quotidien AS, il s'est exprimé après le match sur ce record et a rendu hommage à Ronaldo.

« C’est un jour spécial. C’est mon anniversaire. Depuis tout petit, je rêve de jouer un match professionnel le jour de mon anniversaire, et encore plus avec le Real Madrid, le club de mes rêves. On a gagné, c’était très important. C’était l’objectif. Et ce record est incroyable.

« Pour ma première année, réaliser cet exploit aux côtés de mon idole, le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid, une référence du football mondial… Je voulais lui faire un clin d’œil pendant la célébration. Il a toujours été très gentil avec moi pour m’aider à m’adapter au Real Madrid. On a beaucoup discuté. C’était sympa. J’ai fêté ça moi-même, mais je voulais le faire comme lui, lui dédier cette victoire. J’ai une très bonne relation avec lui. Joyeux Noël à tous les Madridistas ! »

Mbappé remercie les supporters du Real Madrid pour leur soutien.

Mbappé a également rendu hommage aux supporters du club après le dernier match du Real Madrid en 2025.

« Les Madridistas, ceux du Bernabéu et ceux du monde entier, ont toujours été avec nous. » Nous voulons la même chose. Nous donnerions notre vie pour ce blason. Il ne s'agit pas que de mots, nous voulons préserver cet emblème et la grande histoire du Real Madrid.