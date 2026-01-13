Real Madrid, l'Europe s'arrache déjà Xabi Alonso

À peine refermé, le chapitre madrilène de Xabi Alonso continue de faire parler sur la scène européenne. Son départ du Real Madrid, survenu après quelques mois seulement, n’a pas terni l’image d’un technicien encore perçu comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Malgré un passage écourté et jugé décevant sur le plan sportif, Xabi Alonso conserve une aura intacte auprès de plusieurs cadors du continent, prêts à se projeter avec lui à moyen terme. Une situation qui illustre la rapidité avec laquelle le football européen sait oublier un échec contextuel pour ne retenir qu’un potentiel.
Arrivé l’été dernier avec l’ambition de lancer un nouveau cycle au Real Madrid, Xabi Alonso n’a jamais réellement eu le temps d’installer ses idées. Le contexte s’est rapidement complexifié pour Xabi Alonso, entre une direction peu encline à lui accorder une marge de manœuvre totale et des tensions persistantes avec certains cadres du vestiaire. Dans ce climat instable, l’entraîneur basque n’est pas parvenu à imposer sa méthode ni son identité de jeu, contrastant avec la réussite éclatante qu’il avait connue en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen.
Cet échec madrilène, aussi rapide que brutal, n’a toutefois pas suffi à remettre en cause le crédit accordé à Xabi Alonso sur le marché des entraîneurs. En interne, plusieurs observateurs continuent de considérer que Xabi Alonso a payé un contexte défavorable plus qu’un manque de compétences. Une lecture partagée par plusieurs clubs européens, qui suivent désormais sa situation avec attention, sans pour autant envisager une arrivée immédiate.
Parmi les écuries citées par le journal espagnol AS, Manchester City apparaît comme l’une des plus attentives au profil de Xabi Alonso. L’avenir de Pep Guardiola, régulièrement sujet à spéculations, demeure incertain à moyen terme. Dans cette perspective, Xabi Alonso est vu comme une option crédible pour assurer une succession cohérente, tant sur le plan du jeu que de la philosophie. En interne, son nom circule déjà comme une alternative sérieuse, capable de s’inscrire dans la continuité du projet actuel.
Liverpool suit également de près l’évolution de Xabi Alonso. Ancien joueur très apprécié à Anfield, Xabi Alonso conserve une image forte sur les bords de la Mersey. La situation de l’actuel entraîneur Arne Slot, régulièrement critiqué ces dernières semaines, alimente les réflexions autour d’un possible changement. Dans ce contexte, l’idée de confier le banc à Xabi Alonso séduit tant pour son passé au club que pour sa vision moderne du jeu.
Le Bayern Munich n’est pas en reste dans ce dossier. Xabi Alonso est loin d’être un inconnu en Bavière, où il avait déjà travaillé durant l’ère Pep Guardiola. Son profil est apprécié par une partie de la direction munichoise, qui voit en Xabi Alonso un entraîneur capable de s’adapter aux exigences d’un club habitué à dominer sur la scène nationale tout en visant l’excellence européenne.
Toutefois, contrairement à Manchester City ou Liverpool, Foot Mercato indique que le Bayern Munich ne prévoit pas de changement imminent sur son banc. Vincent Kompany donne pour l’instant satisfaction, tant sur le plan des résultats que de la dynamique de groupe. Mais dans un environnement aussi exigeant, la situation peut évoluer rapidement, et le nom de Xabi Alonso reste inscrit parmi les options crédibles en cas de retournement de tendance.