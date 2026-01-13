Real Madrid, l'Europe s'arrache déjà Xabi Alonso

Arrivé l’été dernier avec l’ambition de lancer un nouveau cycle au Real Madrid, Xabi Alonso n’a jamais réellement eu le temps d’installer ses idées. Le contexte s’est rapidement complexifié pour Xabi Alonso, entre une direction peu encline à lui accorder une marge de manœuvre totale et des tensions persistantes avec certains cadres du vestiaire. Dans ce climat instable, l’entraîneur basque n’est pas parvenu à imposer sa méthode ni son identité de jeu, contrastant avec la réussite éclatante qu’il avait connue en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen.

Cet échec madrilène, aussi rapide que brutal, n’a toutefois pas suffi à remettre en cause le crédit accordé à Xabi Alonso sur le marché des entraîneurs. En interne, plusieurs observateurs continuent de considérer que Xabi Alonso a payé un contexte défavorable plus qu’un manque de compétences. Une lecture partagée par plusieurs clubs européens, qui suivent désormais sa situation avec attention, sans pour autant envisager une arrivée immédiate.