Rüdiger, la décision définitive

Le joueur de 32 ans souhaite avant tout rester au club, mais plusieurs options s'offrent à lui : une offre lucrative d'Arabie saoudite est sur la table et son ancien club, Chelsea, suit la situation de près.

La convalescence de Rüdiger met en suspens les discussions contractuelles.

Rüdiger et le Real Madrid avaient entamé des discussions préliminaires concernant une prolongation de contrat, mais les négociations sont actuellement suspendues, d'après le quotidien espagnol Marca.

Le contrat actuel du joueur de 32 ans au Santiago Bernabéu expire à la fin de la saison et les premières discussions entre le club et les représentants du joueur auraient débuté il y a plusieurs mois, avec des chiffres déjà abordés et une volonté commune de parvenir à un accord. Cependant, ces négociations ont été reportées suite à la blessure musculaire contractée par l'international allemand fin septembre.

La décision d'interrompre les négociations a été prise d'un commun accord, le joueur et le club estimant que le moment n'était pas opportun pour finaliser les détails financiers, Rüdiger se concentrant sur sa convalescence.

L'international allemand aux 81 sélections est absent depuis plusieurs mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers ayant nécessité une intervention chirurgicale. Son retour n'est pas prévu avant mi-décembre 2025.

Selon Marca, la reprise des discussions est prévue début 2026. Cette reprise est conditionnée au retour de Rüdiger en équipe première et à la démonstration que son niveau physique reste celui d'un pilier indiscutable de la défense de Carlo Ancelotti.

Le club avait entamé les discussions il y a plusieurs mois, manifestant ainsi sa volonté de conserver l'ancien joueur de Chelsea comme un élément important de son projet sportif.

La position du défenseur est claire face à l'intérêt d'autres clubs.

L'article ajoute que Rüdiger souhaite sans équivoque rester au Real Madrid. Il se dit satisfait du projet, de son rôle au sein de l'équipe et de sa vie dans la capitale espagnole.

Cette position ferme intervient malgré l'intérêt que suscite le défenseur auprès de nombreux clubs. Un intérêt significatif se serait manifesté en provenance d'Arabie saoudite, certains clubs étant prêts à formuler une offre financièrement très attractive, supérieure à celle que le Real Madrid peut proposer.

Par ailleurs, son ancien club, Chelsea, n'aurait pas exclu un retour. Le club de Premier League, que Rüdiger a quitté libre en 2022, entretiendrait des relations cordiales avec son entourage.

Malgré ces options lucratives et familières, la priorité de Rüdiger reste claire : continuer à porter le maillot blanc du Real Madrid.