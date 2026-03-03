Le Real Madrid a sombré face à Getafe CF (0-1) lundi soir. Une deuxième défaite consécutive en Liga qui complique la course au titre. Mais au-delà du résultat, c’est l’expulsion de Franco Mastantuono dans les derniers instants qui concentre les regards.
Real Madrid - Getafe : les propos acerbes à l’origine de l’expulsion de Mastantuono enfin révélés
- Getty Images
Une fin de match sous tension
Au Santiago Bernabéu, l’atmosphère se charge au fil des minutes. Privés de Kylian Mbappé, les Merengues ne trouvent pas la faille. Getafe frappe, résiste, puis conserve son avantage.
Ce revers laisse le FC Barcelone creuser l’écart en tête du championnat avec quatre unités. Frustration, agacement, nervosité : tout s’accumule.
Un coup de genou litigieux d’Antonio Rüdiger échappe à la sanction. Mais quelques minutes plus tard, la rencontre prend une autre tournure.
- Getty Images Sport
Mastantuono perd ses nerfs
Entré à la 69e minute, Franco Mastantuono tente de secouer son équipe. À 18 ans, il cherche la différence. Un corner précis pour Rüdiger, une incursion dangereuse dans la surface : l’envie ne manque pas.
Puis vient la 95e minute. Le jeune milieu se couvre la bouche et s’adresse à l’arbitre, Alejandro Muñiz Ruiz, qui lui tourne le dos. Quelques secondes passent. L’officiel se retourne. Carton rouge direct. Sans hésitation.
Dans son rapport, l’arbitre précise les mots prononcés : « Quelle honte, quelle putain de honte! » Une phrase qui scelle le sort du joueur.
- AFP
Arbeloa condamne le geste
Après la rencontre, Álvaro Arbeloa ne masque pas sa déception. L’entraîneur madrilène lâche : « Inadmissible ».
Puis il développe : « Ce qui est arrivé à Mastantuono est inadmissible. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre mais s'il l'a exclu c'est qu'il s'est passé quelque chose. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses ».
Le message se veut clair. La frustration n’excuse rien.
- (C)Getty Images
Une suspension en vue
Selon le quotidien AS, cette expulsion entraîne probablement deux matchs de suspension. Mastantuono manquerait alors le déplacement au Celta Vigo ainsi que la réception d’Elche. Il retrouverait le groupe pour le derby contre l’Atlético de Madrid.
Dans une saison déjà tendue, le Real Madrid s’ajoute un problème supplémentaire. La lutte pour le titre continue, mais la marge d’erreur se réduit.