Real Madrid - Getafe : les propos acerbes à l’origine de l’expulsion de Mastantuono enfin révélés

Au Santiago Bernabéu, l’atmosphère se charge au fil des minutes. Privés de Kylian Mbappé, les Merengues ne trouvent pas la faille. Getafe frappe, résiste, puis conserve son avantage.

Ce revers laisse le FC Barcelone creuser l’écart en tête du championnat avec quatre unités. Frustration, agacement, nervosité : tout s’accumule.

Un coup de genou litigieux d’Antonio Rüdiger échappe à la sanction. Mais quelques minutes plus tard, la rencontre prend une autre tournure.