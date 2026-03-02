Le Real Madrid subit un triple coup dur : Franco Mastantuono reçoit un carton rouge bizarre et deux autres stars sont suspendues après la coûteuse défaite contre Getafe

La rencontre contre Getafe s'est soldée par une défaite serrée 1-0 pour Madrid, marquant une soirée profondément frustrante au Santiago Bernabeu. Cette défaite maintient les Blancos à 60 points en Liga, à quatre points derrière leur rival acharné, Barcelone. Avec seulement 12 journées restantes dans la compétition, ce revers a considérablement compliqué leur mission pour remporter le championnat.

Malgré l'enjeu important et le résultat décevant, la fin du match a été étonnamment calme. Cependant, cette tranquillité inattendue a été brisée à la 95e minute lors d'une attaque de Getafe, lorsqu'une décision arbitrale controversée a déclenché un désastre disciplinaire imprévu et coûteux.