Le Real Madrid subit un triple coup dur : Franco Mastantuono reçoit un carton rouge bizarre et deux autres stars sont suspendues après la coûteuse défaite contre Getafe
Une soirée coûteuse au Bernabeu
La rencontre contre Getafe s'est soldée par une défaite serrée 1-0 pour Madrid, marquant une soirée profondément frustrante au Santiago Bernabeu. Cette défaite maintient les Blancos à 60 points en Liga, à quatre points derrière leur rival acharné, Barcelone. Avec seulement 12 journées restantes dans la compétition, ce revers a considérablement compliqué leur mission pour remporter le championnat.
Malgré l'enjeu important et le résultat décevant, la fin du match a été étonnamment calme. Cependant, cette tranquillité inattendue a été brisée à la 95e minute lors d'une attaque de Getafe, lorsqu'une décision arbitrale controversée a déclenché un désastre disciplinaire imprévu et coûteux.
Le rapport de l'arbitre détient la clé
Suite à une faute sifflée par l'arbitre, Mastantuono a complètement perdu son sang-froid. Selon certaines informations, le jeune joueur « serait allé trop loin » en adressant des propos inappropriés à l'arbitre. Cette explosion de colère lui a valu un carton rouge immédiat. La conséquence immédiate de l'expulsion de Mastantuono est une suspension garantie pour le match crucial de vendredi, mais la sanction finale pourrait être beaucoup plus sévère.
La situation s'est aggravée lorsque l'adolescent argentin a quitté le terrain. Il a été noté que « alors qu'il se dirigeait vers le tunnel menant aux vestiaires, il a également dit quelque chose au quatrième arbitre ». En fin de compte, « la nuance entre une expression ou une autre est décisive », ce qui fait du rapport officiel de l'arbitre la clé absolue pour comprendre toute l'étendue de la suspension imminente.
Une crise défensive se profile à l'horizon pour le match contre le Celta
Les retombées du match décevant contre Getafe (1-0) vont bien au-delà du carton rouge controversé reçu par Mastantuono dans le temps additionnel. Le Real Madrid a terminé la soirée avec trois joueurs suspendus pour le match contre Vigo, ce qui a créé un casse-tête soudain et sérieux pour le staff technique à l'approche de ce match crucial à l'extérieur. Ancelotti doit composer avec un effectif réduit tout en essayant de maintenir le rêve du titre en vie.
Les défenseurs Huijsen et Carreras ont tous deux reçu leur cinquième carton jaune de la saison lors de ce match, ce qui leur vaut une suspension automatique d'un match pour accumulation. La perte de ces deux figures clés de la défense, combinée à l'absence obligatoire de Mastantuono, affaiblit considérablement l'effectif global de l'équipe. Celle-ci doit désormais se rendre à Balaídos pour affronter le Celta avec un effectif fortement affaibli, ce qui l'oblige à se réorganiser à la hâte.
Une occasion manquée de prouver sa valeur
Avant son expulsion spectaculaire, Mastantuono avait une occasion en or de prouver sa valeur sur le terrain et d'aider son équipe à réduire l'écart avec Barcelone. Il avait remplacé Arda Guler en deuxième mi-temps, passant finalement 25 minutes sur le terrain, temps additionnel compris. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir un impact significatif, « passant sur la pointe des pieds » sans montrer son habituelle étincelle offensive.
Sa seule contribution a été un tir timide en fin de match, facilement capté par le gardien de Getafe, David Soria. Son temps de jeu ne lui sera pas favorable auprès des supporters madrilènes, qui s'interrogent sur son aptitude à s'intégrer dans l'équipe.
