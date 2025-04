Real Madrid vs Arsenal

Soirée cauchemar pour Mbappé : éliminé de la C1 avec le Real, blessé et transparent face à Arsenal. L'échec d'un joueur ou d'un projet ?

Le rêve avait des allures de conquête, la réalité a pris les traits d'une désillusion brutale. Ce mercredi soir, dans un Santiago Bernabéu qui espérait la ferveur des grandes remontadas, Kylian Mbappé et le Real Madrid sont tombés de haut. Face à un Arsenal solide et pragmatique, venu défendre son avantage acquis à l'aller (3-0), la Maison Blanche n'a jamais trouvé la clé. Pis, elle a semblé terriblement impuissante. Et au cœur de cette faillite collective, l'image d'un Mbappé éteint, incapable de peser sur les débats, est devenue le symbole cruel d'une ambition européenne fauchée en plein vol. Pour l'attaquant français, venu chercher la consécration suprême sous le maillot merengue, cette élimination en quart de finale de la Ligue des Champions sonne comme un terrible camouflet.