Real Madrid, ça s'accélère pour Rodrygo

Rien n’est officiellement acté, mais les signaux ne trompent plus. En coulisses, l’avenir de Rodrygo au Real Madrid suscite de nombreuses interrogations, tandis que son entourage affine une stratégie longtemps restée en suspens. Derrière une communication mesurée et des performances encore visibles sur le terrain, le Brésilien semble préparer un tournant majeur. Rodrygo, dont la situation évolue rapidement, pourrait bien se retrouver au cœur de l’un des dossiers les plus scrutés des prochains mois.
Rodrygo veut quitter le Real Madrid
Rodrygo a pris une décision claire concernant la suite de sa carrière. Selon Sport, l’attaquant brésilien souhaite quitter le Real Madrid et a déjà enclenché les démarches nécessaires pour préparer son départ. Ce choix ne serait pas récent, Rodrygo l’aurait acté depuis plusieurs mois, notamment après l’échec de son transfert lors du dernier mercato estival, malgré l’intérêt concret de plusieurs clubs de Premier League. Cette fois, le camp Rodrygo entend éviter toute improvisation, ce qui marque une rupture nette avec la gestion passée de son avenir.
Dans cette logique, Rodrygo s’apprête à se structurer différemment. Sans agent depuis 2022, le joueur est actuellement en discussions avancées avec deux représentants de tout premier plan. Cette étape est jugée essentielle avant toute négociation formelle avec les clubs intéressés. Pour Rodrygo, il s’agit de poser un cadre solide afin d’aborder un futur transfert dans des conditions optimales, signe que le dossier entre dans une phase plus concrète.
Rodrygo cherche des agents pour gérer son dossier
Rodrygo souhaiterait idéalement quitter Madrid dès cet hiver, mais ce scénario reste peu probable. Le contexte sportif du Real Madrid, combiné à la blessure de Kylian Mbappé, limite considérablement les marges de manœuvre. Foot Mercato indique que Rodrygo devrait donc terminer la saison dans la capitale espagnole, tout en gardant un objectif majeur en ligne de mire : la Coupe du monde 2026. À ce sujet, Carlo Ancelotti lui aurait promis un rôle central avec le Brésil, un élément déterminant dans la réflexion du joueur.
En club, l’avenir de Rodrygo semble néanmoins s’écrire ailleurs. L’Angleterre apparaît comme la destination la plus crédible, avec Manchester City et Arsenal régulièrement cités comme prétendants sérieux. Cette projection intervient paradoxalement alors que Rodrygo reste sur des performances positives, avec deux buts consécutifs récemment inscrits. Une dynamique qui renforce encore sa cote sur le marché et accélère mécaniquement les discussions autour de son avenir.