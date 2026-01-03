Real Madrid, ça s'accélère pour Rodrygo

Rodrygo a pris une décision claire concernant la suite de sa carrière. Selon Sport, l’attaquant brésilien souhaite quitter le Real Madrid et a déjà enclenché les démarches nécessaires pour préparer son départ. Ce choix ne serait pas récent, Rodrygo l’aurait acté depuis plusieurs mois, notamment après l’échec de son transfert lors du dernier mercato estival, malgré l’intérêt concret de plusieurs clubs de Premier League. Cette fois, le camp Rodrygo entend éviter toute improvisation, ce qui marque une rupture nette avec la gestion passée de son avenir.

Dans cette logique, Rodrygo s’apprête à se structurer différemment. Sans agent depuis 2022, le joueur est actuellement en discussions avancées avec deux représentants de tout premier plan. Cette étape est jugée essentielle avant toute négociation formelle avec les clubs intéressés. Pour Rodrygo, il s’agit de poser un cadre solide afin d’aborder un futur transfert dans des conditions optimales, signe que le dossier entre dans une phase plus concrète.