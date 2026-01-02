Mercato : Rodrygo prend une grosse décision

Après une année 2025 difficile, il sera, pour le deuxième été consécutif, candidat à un départ.

Âgé de 24 ans, il restait sur deux saisons comme titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais a perdu sa place de titulaire en fin de saison dernière. Il n'a pas réussi à la retrouver sous les ordres de Xabi Alonso, même si le technicien basque l'a repositionné sur le flanc droit ces derniers temps. Les statistiques sont néanmoins peu encourageantes pour Rodrygo : seulement sept titularisations et deux buts cette saison.

Comme l'explique Sport, Rodrygo est actuellement en discussion avec deux agents de renom pour gérer ses affaires en 2026, dans l'optique d'un éventuel transfert cet été. Un départ en janvier est improbable, mais suite à l'intérêt confirmé de plusieurs clubs cet été, notamment Liverpool, Manchester City et Arsenal, Rodrygo semble vouloir s'entourer d'un négociateur professionnel.

Depuis 2022, Eric Goes, le père de Rodrygo, gère ses affaires, mais n'est pas agent de métier. Ses relations avec le Real Madrid se seraient d'ailleurs quelque peu détériorées cette année, en raison de la frustration liée au manque de temps de jeu de son fils. Des rumeurs en début de saison laissaient entendre que Rodrygo était désormais prêt à quitter le Real Madrid.

L'été pourrait être crucial pour les Merengues, qui doivent également négocier un nouveau contrat avec Vinicius Junior. Le club et le joueur souhaiteraient trouver un accord, mais le Real Madrid pourrait être contraint de le vendre en cas d'échec. Si Rodrygo ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant, c'est en partie grâce à la présence de Vinicius à son poste de prédilection d'ailier gauche ; si Vinicius venait à partir, la donne pourrait changer pour Rodrygo.