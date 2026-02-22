Real Madrid, la presse espagnole égratigne Arbeloa pour Mbappé

Après avoir profité de la défaite du Barça à Gérone pour s’emparer de la première place, le Real Madrid a chuté 2-1 sur la pelouse d’Osasuna. Dans cette rencontre, Kylian Mbappé n’a pas réussi à inverser la tendance. Déjà discret face à Benfica en milieu de semaine, Kylian Mbappé est resté en retrait, incapable de créer les différences habituelles.

La presse madrilène n’a pas manqué de souligner cette prestation. Le quotidien AS a résumé la performance de Kylian Mbappé par un cinglant « Disparu ». De son côté, Marca lui a attribué un 4/10, soit l’une des notes les plus faibles du match. Dans un autre article, le média affirme : « Quand le duo Courtois-Mbappé ne marche pas », le Real Madrid perd en efficacité. Face à ces critiques, Alvaro Arbeloa se retrouve également exposé.