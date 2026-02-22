Real Madrid, la presse espagnole égratigne Arbeloa pour Mbappé

La dynamique madrilène s’est brutalement enrayée en quelques jours. Leader de Liga la semaine passée, le Real Madrid vacille désormais, et les regards se tournent vers le banc. Au cœur des débats : la gestion d’un attaquant star en manque d’inspiration et un entraîneur accusé de prendre des risques. En Espagne, la situation alimente éditoriaux et analyses tranchantes. Entre doutes physiques et choix tactiques contestés, le tandem Alvaro Arbeloa - Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions avant un rendez-vous européen décisif.
Une contre-performance qui relance les critiques sur Mbappé
Après avoir profité de la défaite du Barça à Gérone pour s’emparer de la première place, le Real Madrid a chuté 2-1 sur la pelouse d’Osasuna. Dans cette rencontre, Kylian Mbappé n’a pas réussi à inverser la tendance. Déjà discret face à Benfica en milieu de semaine, Kylian Mbappé est resté en retrait, incapable de créer les différences habituelles.
La presse madrilène n’a pas manqué de souligner cette prestation. Le quotidien AS a résumé la performance de Kylian Mbappé par un cinglant « Disparu ». De son côté, Marca lui a attribué un 4/10, soit l’une des notes les plus faibles du match. Dans un autre article, le média affirme : « Quand le duo Courtois-Mbappé ne marche pas », le Real Madrid perd en efficacité. Face à ces critiques, Alvaro Arbeloa se retrouve également exposé.
La presse espagnole fustige la gestion de Mbappé par Alvaro Arbeloa
Si Kylian Mbappé concentre les analyses techniques, une partie des observateurs estime qu’Alvaro Arbeloa porte une responsabilité plus large. Selon plusieurs médias espagnols, dont Defensa Central cité par Foot Mercato, l’état physique de Kylian Mbappé inquiète en interne, en raison de gênes persistantes au genou. Malgré cela, Alvaro Arbeloa continue d’aligner Kylian Mbappé, un choix qui interroge.
De nombreux consultants se demandent pourquoi Alvaro Arbeloa insiste alors que les échéances cruciales approchent. Le risque d’aggravation de la blessure de Kylian Mbappé est régulièrement évoqué, tout comme l’impact collectif d’un joueur diminué. Interrogé après la défaite, Alvaro Arbeloa a tenu à clarifier sa position : « Je ne décide pas seul. Je parle avec les médecines, avec Kylian, et quand il se sent prêt pour joue, il joue ». Une déclaration qui n’a pas totalement éteint la polémique autour de Kylian Mbappé.
Un rendez-vous européen pour relancer la machine à Madrid
La séquence actuelle intervient à un moment charnière de la saison. En Liga, une victoire du Barça face au relégable Levante, ce dimanche, pourrait coûter la première place au Real Madrid. Dans ce contexte tendu, Alvaro Arbeloa doit rapidement redresser la barre, tout en gérant le cas sensible de Kylian Mbappé.
Mercredi, lors du barrage retour de Ligue des champions face à Benfica, Kylian Mbappé devrait débuter selon les tendances rapportées par la presse espagnole. Ce match représente une opportunité idéale pour Kylian Mbappé de mettre fin à sa série délicate. Pour Alvaro Arbeloa, l’enjeu est double : préserver l’intégrité physique de Kylian Mbappé tout en maintenant la compétitivité du Real Madrid. La réponse du terrain dira si le pari d’Alvaro Arbeloa était audacieux… ou imprudent.