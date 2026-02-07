L’escalade verbale entre les géants espagnols ne faiblit pas. À la veille d’un déplacement crucial en Liga, Alvaro Arbeloa a de nouveau ravivé la tension entre Madrid et Barcelone en remettant sur la table le scandale arbitral présumé qui secoue le football espagnol depuis plusieurs mois. L’entraîneur madrilène, interrogé en conférence de presse, a choisi de ne pas éluder le sujet, confirmant que le dossier reste un point de friction majeur. Les propos d’Alvaro Arbeloa s’inscrivent dans un contexte explosif où rivalité sportive et bataille institutionnelle se mêlent étroitement.
Real Madrid, Alvaro Arbeloa s’attaque (encore) au Barça
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa relance la polémique avant Valence
À la veille du match contre Valence (dimanche, 21h), Alvaro Arbeloa a été interrogé sur l’actualité brûlante entourant le Barça et sur la décision du club catalan de se retirer du projet de Super League. Mais Alvaro Arbeloa a surtout souhaité revenir sur les déclarations de l’ancien président Joan Gaspart, qui affirmait que "le Real Madrid et Florentino Pérez nuisent au football". Face à cette accusation, l’entraîneur madrilène a répondu avec fermeté, recentrant le débat sur l’enquête en cours visant le club catalan.
En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a déclaré : "Personne ne comprend pourquoi, aujourd'hui encore, le plus grand scandale de l'histoire du football espagnol reste irrésolu. Et cela concerne tout le monde". Pour Alvaro Arbeloa, cette affaire dépasse la simple rivalité entre clubs et soulève des questions structurelles sur la crédibilité de l’arbitrage. Les propos d’Alvaro Arbeloa interviennent alors que les tensions institutionnelles entre les deux clubs continuent d’alimenter les débats dans les médias espagnols.
- Getty Images Sport
L’affaire Negreira au cœur du conflit Barça - Real Madrid
Depuis l’ouverture de l’enquête judiciaire, Alvaro Arbeloa s’inscrit dans la ligne de communication adoptée par la direction madrilène, qui réclame des clarifications complètes sur les paiements présumés effectués par le Barça. Selon la plainte évoquée par les autorités, plus de 7,3 millions d’euros auraient été versés entre 2001 et 2018 à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. Pour Alvaro Arbeloa, cette affaire constitue un enjeu majeur pour l’image du football espagnol.
La position d’Alvaro Arbeloa rejoint celle du président madrilène Florentino Pérez, régulièrement monté au créneau ces derniers mois. Le dirigeant avait notamment qualifié l’affaire de "plus grand scandale de l’histoire du football", dénonçant également "une affaire qui ternit l'image de notre sport et souligne la nécessité d'une réforme radicale des structures de l'arbitrage espagnol". Dans ce contexte, le technicien espagnol maintient une pression médiatique constante, estimant que la transparence reste indispensable pour restaurer la confiance.
- AFP
Une rivalité Real Madrid - Barça toujours plus tendue
Les déclarations répétées d’Alvaro Arbeloa illustrent l’intensité croissante de la rivalité entre les deux institutions, bien au-delà du terrain. À chaque prise de parole publique, l’ancien international espagnol rappelle que le dossier judiciaire influence également la perception sportive des saisons passées et nourrit le sentiment, côté madrilène, d’avoir pu être lésé. Cette ligne de communication contribue à maintenir le sujet au centre de l’actualité footballistique espagnole.