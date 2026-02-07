Real Madrid, Alvaro Arbeloa s’attaque (encore) au Barça

À la veille du match contre Valence (dimanche, 21h), Alvaro Arbeloa a été interrogé sur l’actualité brûlante entourant le Barça et sur la décision du club catalan de se retirer du projet de Super League. Mais Alvaro Arbeloa a surtout souhaité revenir sur les déclarations de l’ancien président Joan Gaspart, qui affirmait que "le Real Madrid et Florentino Pérez nuisent au football". Face à cette accusation, l’entraîneur madrilène a répondu avec fermeté, recentrant le débat sur l’enquête en cours visant le club catalan.

En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a déclaré : "Personne ne comprend pourquoi, aujourd'hui encore, le plus grand scandale de l'histoire du football espagnol reste irrésolu. Et cela concerne tout le monde". Pour Alvaro Arbeloa, cette affaire dépasse la simple rivalité entre clubs et soulève des questions structurelles sur la crédibilité de l’arbitrage. Les propos d’Alvaro Arbeloa interviennent alors que les tensions institutionnelles entre les deux clubs continuent d’alimenter les débats dans les médias espagnols.