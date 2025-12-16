Affaire Negreira : la nouvelle sortie fracassante de Florentino Pérez sur le Barça

Florentino Pérez a ensuite insisté sur la nature et le montant des sommes évoquées par la justice. « Comme cela a été révélé ces derniers jours, nous savons désormais que plus de 8 millions d’euros ont été versés pour des rapports techniques sur les arbitres – les rapports les plus chers au monde – et que ces rapports n’ont même jamais été consultés par les entraîneurs, qui en étaient les destinataires », a déclaré le patron du Real.

Une déclaration lourde de sens, qui renvoie directement aux investigations en cours. Le FC Barcelone et plusieurs de ses anciens dirigeants restent visés par une enquête portant sur des paiements présumés de plus de 7,3 millions d’euros versés entre 2001 et 2018 à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La justice cherche à établir si ces flux financiers ont pu influer sur l’arbitrage ou sur le déroulement des compétitions.