Le dossier Negreira continue d’agiter le football espagnol et d’exacerber les tensions historiques. Cette fois, c’est Florentino Pérez qui a choisi de hausser le ton, relançant frontalement le bras de fer entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Affaire Negreira : la nouvelle sortie fracassante de Florentino Pérez sur le Barça
- Getty Images
Florentino Pérez rallume la mèche
L’enquête judiciaire sur l’affaire Negreira avance, mais le climat autour du dossier reste explosif. Lundi, Florentino Pérez n’a pas attendu un nouveau rebondissement pour remettre le FC Barcelone au centre du débat. Lors du traditionnel déjeuner de Noël du Real Madrid avec les médias, le président merengue a livré une charge appuyée contre le club catalan, quelques semaines seulement après une première sortie remarquée à l’assemblée générale du 23 novembre.
Pour le dirigeant madrilène, aucun doute possible sur la gravité du dossier. « Sans aucun doute, l’affaire Negreira est le problème le plus sérieux auquel le football est confronté aujourd’hui, même au niveau international », a-t-il affirmé, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Le ton se veut grave, presque solennel, comme pour installer l’affaire au sommet des préoccupations du football européen.
- Social gfx/ Goal Arabia
Les paiements au cœur des accusations
Florentino Pérez a ensuite insisté sur la nature et le montant des sommes évoquées par la justice. « Comme cela a été révélé ces derniers jours, nous savons désormais que plus de 8 millions d’euros ont été versés pour des rapports techniques sur les arbitres – les rapports les plus chers au monde – et que ces rapports n’ont même jamais été consultés par les entraîneurs, qui en étaient les destinataires », a déclaré le patron du Real.
Une déclaration lourde de sens, qui renvoie directement aux investigations en cours. Le FC Barcelone et plusieurs de ses anciens dirigeants restent visés par une enquête portant sur des paiements présumés de plus de 7,3 millions d’euros versés entre 2001 et 2018 à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La justice cherche à établir si ces flux financiers ont pu influer sur l’arbitrage ou sur le déroulement des compétitions.
- Getty Images Sport
Un système arbitral remis en cause
Pour Florentino Pérez, les conséquences dépassent largement le cadre du Barça. « Aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences d'une affaire qui ternit l'image de notre sport et souligne la nécessité d'une réforme radicale des structures de l'arbitrage espagnol », a-t-il indiqué. Le message reste clair : l’affaire Negreira symbolise, selon lui, un dysfonctionnement plus large.
De son côté, le FC Barcelone maintient sa ligne de défense. Le club assure que ces paiements concernaient uniquement des rapports destinés à conseiller sur des questions liées à l’arbitrage. Le parquet précise toutefois que ces versements ont cessé en 2018, au moment du départ de Negreira du CTA, période correspondant à l’arrivée de Luis Rubiales à la tête de la Fédération espagnole.
- AFP
Le Real Madrid se dit isolé
Florentino Pérez n’a pas caché son sentiment d’isolement dans ce dossier. « Notre plus grande préoccupation est l'arbitrage en Espagne », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter que le Real Madrid se retrouve « seul dans ce combat ». Une solitude qu’il juge incompréhensible : « Comment est-il possible que, dans cette affaire pénale, nous soyons les seuls à réclamer justice? Comment est-il possible que le président des arbitres nous demande d'oublier et de passer à autre chose? Mais comment oublier le plus grand scandale de l'histoire du football? », insiste Pérez.
Cette posture renforce l’idée d’un affrontement institutionnel autant que sportif, avec un Real Madrid qui se pose en porte-voix d’un malaise général.
- AFP
Des déclarations qui s’inscrivent dans la durée
Ces propos s’inscrivent dans la continuité d’une ligne déjà assumée en novembre. À l’époque, Florentino Pérez avait mis en parallèle la période des paiements supposés, de 2001 à 2018, et l’âge d’or sportif du FC Barcelone. Il avait alors lancé : « La réalité, c’est que la majorité des arbitres impliqués dans l’affaire Negreira sont toujours en poste. C’est une situation qui les empêche d’agir avec neutralité ».
Entre les dénégations du Barça, les témoignages de Luis Enrique et Ernesto Valverde affirmant ne jamais avoir consulté ces rapports, et la pression médiatique constante, l’affaire Negreira continue de diviser. Une certitude demeure : tant que la justice n’aura pas tranché, le conflit verbal entre Madrid et Barcelone restera brûlant.