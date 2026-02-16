RC Lens : quand Pierre Sage et un cadre se contredisent sur le titre

Samedi, Lens ne laisse rien au hasard. Sur la pelouse du Paris FC, les Sang et Or imposent leur rythme, récupèrent haut, combinent vite. Résultat : cinq buts, aucun encaissé. Une prestation nette lors de la 22e journée de Ligue 1.

Cette victoire ne tient pas du simple accident. Elle confirme une tendance lourde. Le collectif de Pierre Sage joue libéré. Les automatismes s’enchaînent. Les leaders assument. Le banc répond présent.

Au classement, Lens regarde tout le monde d’en haut. Douze points d’avance sur le quatrième, l’Olympique de Marseille. Une marge confortable à ce stade. Et un signal fort envoyé aux poursuivants.

Forcément, les souvenirs remontent. En 2022-2023, le club artésien frôle le sacre et termine à un souffle du Paris Saint-Germain. Cette fois, le scénario diffère. Lens ne subit pas la cadence du champion. Il l’impose.