Deuxième de Ligue 1 après 21 journées, le RC Lens refuse de se cacher. À seulement deux longueurs du Paris Saint-Germain, les Sang et Or s’invitent dans la course au titre. Invité exceptionnel de l’After Foot sur RMC, Pierre Sage assume ses ambitions tout en gardant la tête froide. Le technicien nordiste vise un exploit, mais il connaît la montagne à gravir.
Lens champion de France, Pierre Sage avertit : "Le PSG est prenable si..."
- AFP
Lens dans la peau du chasseur
Le classement parle pour lui. Après 21 journées, le RC Lens suit le PSG de très près. Deux points séparent les deux formations. Dans le Nord, l’enthousiasme gagne les tribunes. Bollaert se remet à rêver.
Pierre Sage, lui, préfère la lucidité. Il reconnaît la force du collectif parisien dirigé par Luis Enrique. Mais il ne ferme aucune porte.
« Le PSG est prenable... à condition qu'il ne soit pas le PSG. Cela dépend beaucoup d'eux. On peut, nous, arriver à les faire déjouer par moments du match. Mais sur la globalité du match c’est assez compliqué », affirme-t-il sur RMC.
Le message reste clair. Lens devra frôler la perfection et espérer un soir moins abouti côté parisien.
- AFP
Un rendez-vous fixé au 12 avril
Le calendrier offre un moment clé : la réception du PSG lors de la 29e journée. Bollaert s’annonce incandescent. Sage y pense déjà.
« Dans tous les cas, il y a de l'espoir. Je n'ai jamais gagné contre le PSG mais si ça pouvait être le 12 avril comme le rendez-vous a été donné, ce serait pas mal », a-t-il indiqué.
Le coach assume son statut d’outsider. Il parle d’espoir, pas de certitude. Pourtant, l’idée d’un coup d’éclat face au champion en titre nourrit l’ambition du groupe.
- AFP
Le titre passe par un match parfait
Relancé sur la possibilité de décrocher le championnat en cas de faux pas du PSG, Sage détaille sa feuille de route.
« On se doit de faire un match parfait (contre Paris). Et pour le titre, je pense que dans tous les cas il faudra battre Paris puis on fera le point après ça. Le 12 avril à 23h, on en saura peut-être un peu plus », a fait savoir le technicien français.
La date revient comme un refrain. Le 12 avril pourrait peser lourd. Mais avant cela, Lens doit avancer sans calcul excessif.
- AFP
Une série décisive avant le chocUne série décisive avant le choc
Le déplacement à Paris pour affronter le Paris FC, samedi à 21h05 au stade Jean-Bouin, lance une période dense. Les partenaires d’Adrien Thomasson enchaîneront ensuite Monaco et Strasbourg en Ligue 1.
Un quart de finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais attend également Pierre Sage, ancien de la maison lyonnaise. Une affiche particulière pour lui. Puis viendront des confrontations contre Metz et Lorient, deux équipes concernées par le maintien. Enfin, le sprint final proposera Angers, Lille et le PSG. Un enchaînement exigeant.
- AFP
L’objectif Ligue des champions en ligne de mire
Au-delà du titre, Lens vise l’Europe. Sage pose des repères chiffrés : « Quatre matchs devraient nous permettre d’arriver à 61 points, ce qui était la ligne de flottaison des deux championnats précédents. Mais bon, il n’y a pas d’antériorité. Une chose est certaine, c’est qu’après la 21e journée, on a six points de plus que Marseille l’an dernier en étant seconds et on a dix points de plus que Nice l’année d’avant qui était aussi second. Statistiquement on est en avance mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas se claquer sur la fin de notre parcours. L’important ça va d’abord être de marquer 52 points, de s’attaquer à l’Europe. Et une fois qu’on se sera attaqué à l’Europe, chaque fois qu’on gagnera un match on gagnera une compétition ».
Il insiste ensuite : « À partir de 61 points, et peut-être un peu plus cette année, on pourra sérieusement envisager la Ligue des champions ». Les chiffres rassurent. Mais le terrain tranche toujours.
- AFP
Rêver sans s’égarer
Lens avance avec méthode. Pierre Sage refuse l’euphorie excessive : « Aucun match ne nous permettra de prendre plus de trois points. On a un plan mais le plan il est toujours beau. Quand bien même on n’y arriverait pas, on se sera créé la situation d’y croire au moins pendant le mois de février ».
Le discours traduit une ambition maîtrisée. Le groupe regarde d’abord le prochain rendez-vous, celui face au Paris FC. Pas question de brûler les étapes.
Pourtant, une vérité s’impose : après 21 journées, Lens bouscule l’ordre établi. Le PSG reste favori. Mais dans le Nord, la conviction grandit. Si Paris trébuche et si Lens tutoie l’excellence, le rêve pourrait s’étirer jusqu’au printemps. Le 12 avril approche. Bollaert s’y prépare déjà.