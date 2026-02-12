Lens champion de France, Pierre Sage avertit : "Le PSG est prenable si..."

Le classement parle pour lui. Après 21 journées, le RC Lens suit le PSG de très près. Deux points séparent les deux formations. Dans le Nord, l’enthousiasme gagne les tribunes. Bollaert se remet à rêver.

Pierre Sage, lui, préfère la lucidité. Il reconnaît la force du collectif parisien dirigé par Luis Enrique. Mais il ne ferme aucune porte.

« Le PSG est prenable... à condition qu'il ne soit pas le PSG. Cela dépend beaucoup d'eux. On peut, nous, arriver à les faire déjouer par moments du match. Mais sur la globalité du match c’est assez compliqué », affirme-t-il sur RMC.

Le message reste clair. Lens devra frôler la perfection et espérer un soir moins abouti côté parisien.