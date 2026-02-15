Lens, la nouvelle stat inquiétante pour le PSG

Après son succès spectaculaire 5-0 face au Paris FC (15e, 22 pts), le RC Lens (1er, 52 pts) s’est installé en tête du championnat à l’issue de la 22e journée, devançant notamment le Paris Saint-Germain (2e, 51 pts). Cette position n’a rien d’anodin puisque, selon les données publiées par OptaJean, « l'équipe en tête après 22 matches joués, ainsi qu'à 12 rencontres de la fin, a terminé championne lors de chacune des dernières 10 saisons de Ligue 1 avant 2025/26 ».

Autrement dit, Lens se retrouve dans une configuration statistique extrêmement favorable, une situation qui renforce naturellement les ambitions internes. Dans un championnat où le PSG domine régulièrement, voir les Sang et Or occuper ce fauteuil de leader à ce stade de la saison représente un signal fort. Pour les poursuivants, et particulièrement Paris, cette tendance constitue un avertissement : l’avance psychologique pourrait désormais changer de camp si la dynamique se confirme dans les prochaines journées.