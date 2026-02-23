Alors que la Ligue 1 bat son plein, les tensions entre clubs ne se limitent pas au terrain. Jimmy Cabot, ancien Lensois, a récemment fait parler de lui en lançant une pique dirigée contre l’un des cadres de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg. Cette sortie a provoqué de vives réactions et relance le duel déjà féroce entre les deux formations.
RC Lens - OM : Jimmy Cabot détruit Pierre-Emile Hojbjerg
- AFP
Une attaque qui ne passe pas inaperçue
Dans une déclaration qui a rapidement fait le tour des médias, Jimmy Cabot a été tranchant : « J’entends souvent dire qu’en France, on aurait du mal à former des Pedri ou des Vitinha, mais on ne forme pas non plus des Højbjerg, et ça, c’est plutôt cool ». Une phrase sèche, ironiquement dirigée vers le milieu danois de l’OM.
Pour certains, la remarque paraît gratuite. Pour d’autres, notamment du côté lensois, elle reflète l’attachement sincère de Cabot à son club et sa volonté de défendre les couleurs sang et or.
- Getty Images Sport
Lens, un cœur qui parle
Ancien joueur du RC Lens, Jimmy Cabot reste très attaché au club artésien. Dans un contexte où Lens et Marseille se disputent régulièrement les places européennes, sa déclaration s’inscrit dans cette opposition indirecte mais passionnée entre deux projets ambitieux de Ligue 1.
La sortie contre Hojbjerg n’est donc pas un hasard, mais un tacle venu du cœur, qui rappelle que les rivalités dépassent le cadre du terrain.
- AFP
Hojbjerg, une saison compliquée à Marseille
Arrivé à l’OM avec un statut de joueur clé, Pierre-Emile Hojbjerg vit une saison délicate. Ses performances ont été irrégulières, son impact dans l’entrejeu limité, et il a souvent été la cible de critiques.
Pour autant, Hojbjerg reste un élément central du vestiaire marseillais. Il a même porté le brassard de capitaine lors du dernier match, preuve de la confiance accordée par le staff. Un point qui interroge certains observateurs et, visiblement, Jimmy Cabot.
- AFP
Entre chambrage et critique
Si la pique de Cabot peut sembler provocatrice, elle trouve un écho chez certains supporters marseillais frustrés par le rendement du milieu défensif cette saison.
Mais attaquer publiquement un joueur cadre d’un club rival reste un geste fort, surtout lorsqu’il s’agit d’un international expérimenté habitué aux grands rendez-vous. Cabot joue-t-il la carte du chambrage ou pointe-t-il un vrai déficit dans le profil d’Hojbjerg ?
- AFP
Vers un duel sur le terrain ?
Dans le football moderne, les déclarations piquantes font partie du jeu et nourrissent les débats. Quoi qu’il en soit, cette sortie ne restera pas sans suite. Si Lens et Marseille se retrouvent prochainement en championnat, l’accueil réservé à Jimmy Cabot au Vélodrome pourrait être… particulièrement chaud.