RC Lens - OM : Jimmy Cabot détruit Pierre-Emile Hojbjerg

Dans une déclaration qui a rapidement fait le tour des médias, Jimmy Cabot a été tranchant : « J’entends souvent dire qu’en France, on aurait du mal à former des Pedri ou des Vitinha, mais on ne forme pas non plus des Højbjerg, et ça, c’est plutôt cool ». Une phrase sèche, ironiquement dirigée vers le milieu danois de l’OM.

Pour certains, la remarque paraît gratuite. Pour d’autres, notamment du côté lensois, elle reflète l’attachement sincère de Cabot à son club et sa volonté de défendre les couleurs sang et or.