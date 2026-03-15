Le Bayern Munich traverse une situation rarissime à l’approche d’un rendez-vous européen décisif. Habituellement solide et bien fourni à tous les postes, le club bavarois se retrouve aujourd’hui confronté à une véritable hécatombe dans ses cages. Les blessures se sont accumulées au point de laisser l’encadrement technique face à une équation presque insoluble. À quelques jours d’un match capital sur la scène continentale, l’identité du futur gardien reste un mystère total. Une crise inattendue qui pourrait obliger Vincent Kompany à prendre une décision aussi audacieuse qu’inédite.
Qui pour garder les buts du Bayern, privé de tous ses gardiens ?
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Une cascade de blessures qui plonge le Bayern dans l’incertitude
La situation s’est brutalement compliquée lors du récent déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Dans cette rencontre accrochée, le Bayern a dû compter sur l’expérience de Sven Ulreich pour défendre ses cages, en l’absence de plusieurs titulaires habituels. Le vétéran, éloigné des terrains depuis de longs mois, a pourtant répondu présent en multipliant les interventions décisives pour préserver le point du match nul.
Mais le scénario s’est assombri dans les dernières minutes. Visiblement touché physiquement, le portier allemand a terminé la rencontre avec difficulté. Les examens médicaux réalisés à Munich ont confirmé les craintes : une importante déchirure aux adducteurs qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, rapporte Foot Mercato. Cette nouvelle indisponibilité complique encore davantage la situation du Bayern, désormais confronté à une pénurie totale de gardiens professionnels disponibles.
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Des cadres absents au pire moment de la saison
La blessure d’Ulreich s’ajoute à une liste déjà particulièrement inquiétante. Le Bayern doit en effet composer avec l’absence prolongée de Manuel Neuer, victime d’un problème au mollet. À 39 ans, le capitaine allemand est actuellement indisponible et ne devrait pas retrouver les terrains avant la prochaine trêve internationale, laissant un vide considérable dans la hiérarchie des gardiens.
Dans le même temps, Jonas Urbig, considéré comme le numéro deux dans la rotation actuelle, a lui aussi rejoint l’infirmerie après une commotion cérébrale survenue lors du large succès obtenu à Bergame. Le portier suit désormais un protocole médical strict imposé par la DFL, ce qui laisse planer un doute sur sa participation au prochain rendez-vous européen. Pour le Bayern, l’espoir d’un retour rapide existe, mais aucune décision définitive ne devrait être prise avant les derniers examens médicaux.
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Les solutions inédites du Bayern pour ses buts
Face à cette série noire, l’encadrement technique pourrait être contraint de se tourner vers la formation. Selon Foot Mercato, le Bayern pourrait ainsi aligner un gardien extrêmement jeune lors du prochain match de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Plusieurs noms émergent déjà dans l’effectif des équipes de jeunes pour combler ce vide inattendu.
Parmi les solutions envisagées figure Jannis Bärtl, gardien de 19 ans évoluant avec les équipes de jeunes du club bavarois. Mais l’attention se porte surtout sur Leonard Prescott, prometteur portier de 16 ans et international allemand chez les U17. Déjà présent dans le groupe lors du match aller et aperçu sur le banc à Leverkusen, le jeune talent pourrait connaître un baptême du feu spectaculaire au plus haut niveau. Une éventualité qui symbolise parfaitement l’ampleur de la crise actuelle au Bayern.