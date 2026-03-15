Qui pour garder les buts du Bayern, privé de tous ses gardiens ?

La situation s’est brutalement compliquée lors du récent déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Dans cette rencontre accrochée, le Bayern a dû compter sur l’expérience de Sven Ulreich pour défendre ses cages, en l’absence de plusieurs titulaires habituels. Le vétéran, éloigné des terrains depuis de longs mois, a pourtant répondu présent en multipliant les interventions décisives pour préserver le point du match nul.

Mais le scénario s’est assombri dans les dernières minutes. Visiblement touché physiquement, le portier allemand a terminé la rencontre avec difficulté. Les examens médicaux réalisés à Munich ont confirmé les craintes : une importante déchirure aux adducteurs qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, rapporte Foot Mercato. Cette nouvelle indisponibilité complique encore davantage la situation du Bayern, désormais confronté à une pénurie totale de gardiens professionnels disponibles.