FC Bayern Munich, gardiens : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - Qui est Leonard Prescott, le remplaçant du FCB ?

Malgré la victoire 6-1 contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, le FC Bayern s'inquiète pour son poste de gardien. Jonas Urbig a dû être transporté à l'hôpital juste après le match suite à un choc à la tête. Vincent Kompany doit désormais espérer que, après Manuel Neuer (déchirure musculaire), son deuxième gardien ne soit pas lui aussi indisponible pour une longue période. Alors que Sven Ulreich devrait prendre la relève contre le Bayer Leverkusen, un nouveau visage fait son apparition : le jeune gardien de but Leonard Prescott figurait déjà dans l'effectif lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta. Mais qui est ce jeune joueur qui se retrouve soudainement sur le banc du FC Bayern ?
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