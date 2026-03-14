FC Bayern Munich, gardiens : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - Qui est Leonard Prescott, le remplaçant du FCB ?

Comme le rapporte le journal « tz », le FC Bayern mise beaucoup sur le jeune gardien Leonard Prescott (16 ans), qui a rejoint Munich en 2023 en provenance du 1. FC Union Berlin. Ce gardien de 1,96 mètre serait un excellent joueur, doté de bons réflexes, et dégagerait « dès à présent une présence dans les cages que même ses collègues plus âgés du centre de formation aimeraient avoir ». Selon des sources bien informées, il ne présenterait aucune faiblesse notable.

Selon l'article, plusieurs clubs seraient toutefois intéressés par ce jeune talent, dont le contrat à Munich expire en 2027. Plusieurs « clubs de renom » auraient déjà fait part de leur intérêt aux parents de Prescott. Pour le gardien de l'équipe nationale allemande U17, la perspective de pouvoir accumuler à l'avenir des apparitions régulières au niveau professionnel est importante.

Au FC Bayern, ce New-Yorkais d'origine évolue avec les U19 en DFB-Nachwuchsliga et en UEFA Youth League. De plus, depuis cette saison, il s'entraîne déjà régulièrement avec les professionnels, aux côtés de son idole Manuel Neuer.