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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

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FC Bayern Munich, gardiens de but : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés – qui est Leonard Prescott, le remplaçant au FCB ?

Suite à la blessure de Neuer, un jeune gardien de but de 16 ans fait soudainement son apparition dans l'effectif du Bayern : qui est Leonard Prescott, qui était déjà sur le banc lors du match de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame ?

Malgré la victoire 6-1 contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, le FC Bayern s'inquiète pour son poste de gardien. Jonas Urbig a dû être transporté à l'hôpital juste après le match suite à un choc à la tête. Vincent Kompany doit désormais espérer que, après Manuel Neuer (déchirure musculaire), son deuxième gardien ne soit pas lui aussi indisponible pour une longue période. Alors que Sven Ulreich devrait prendre la relève contre le Bayer Leverkusen, un nouveau visage fait son apparition : le jeune gardien de but Leonard Prescott figurait déjà dans l'effectif lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta. Mais qui est ce jeune joueur qui se retrouve soudainement sur le banc du FC Bayern ?

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  • FC Bayern Munich, gardiens : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - Qui est Leonard Prescott, le remplaçant du FCB ?

    Comme le rapporte le journal « tz », le FC Bayern mise beaucoup sur le jeune gardien Leonard Prescott (16 ans), qui a rejoint Munich en 2023 en provenance du 1. FC Union Berlin. Ce gardien de 1,96 mètre serait un excellent joueur, doté de bons réflexes, et dégagerait « dès à présent une présence dans les cages que même ses collègues plus âgés du centre de formation aimeraient avoir ». Selon des sources bien informées, il ne présenterait aucune faiblesse notable.

    Selon l'article, plusieurs clubs seraient toutefois intéressés par ce jeune talent, dont le contrat à Munich expire en 2027. Plusieurs « clubs de renom » auraient déjà fait part de leur intérêt aux parents de Prescott. Pour le gardien de l'équipe nationale allemande U17, la perspective de pouvoir accumuler à l'avenir des apparitions régulières au niveau professionnel est importante. 

    Au FC Bayern, ce New-Yorkais d'origine évolue avec les U19 en DFB-Nachwuchsliga et en UEFA Youth League. De plus, depuis cette saison, il s'entraîne déjà régulièrement avec les professionnels, aux côtés de son idole Manuel Neuer.

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  • FC Bayern Munich, gardiens : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - La composition officielle pour le match contre le Bayer Leverkusen

    • Onze de départ : Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Diaz - Jackson
    • Banc des remplaçants : Prescott, Guerreiro, Ofli, Bischof, Maycon Cardozo, Gnabry, Goretzka, Kane

    Outre Neuer et Urbig, Alphonso Davies (claquage à la cuisse) et Jamal Musiala (blessure à la cheville) sont également absents. Le défenseur Hiroki Ito a repris l'entraînement avec l'équipe jeudi pour la première fois depuis sa déchirure musculaire. Mais le match à Leverkusen arrive encore trop tôt pour le Japonais.

  • Portrait de Leonard Prescott

    PaysAllemagne, États-Unis
    Âge16 ans (né le 23 septembre 2009)
    Taille1,96 m
    PosteGardien
    Pied fortdroit
    Au FC Bayern depuis01/07/2025
    Club précédentUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, gardiens : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - Qui est Leonard Prescott, le remplaçant du FCB ? - Les prochains matchs du FC Bayern

    Date et heureCompétitionAffrontementLieuDiffusion télévisée
    Samedi 14 mars 2026, 18h30Bundesliga, 26e journéeBayer 04 Leverkusen – FC Bayern MunichBayArenaSky
    Mercredi 18 mars 2026, 21h00Ligue des champions, huitièmes de finale (match retour)FC Bayern Munich – Atalanta BergameAllianz ArenaDAZN
    Samedi 21 mars 2026, 15h30Bundesliga, 27e journéeFC Bayern Munich – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern : le classement avant le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen

    Pl.ÉquipeSp.sUNButsDiff.Points
    1Bayern Munich (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Francfort2598848:49-135
    8SC Fribourg2597937:42-534
    9FC Augsbourg25941231:43-1231
    10Hambourg SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Brême25671229:45-1625
    141. FC Cologne (N)25661334:43-924
    151. FSV Mayence 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323 h 40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
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