Après Manuel Neuer, nouvelle mauvaise nouvelle pour le FC Bayern ! L'indisponibilité de Jonas Urbig semble désormais certaine

Selon les informations du journal Bild, le FC Bayern prévoit une pause forcée de huit à dix jours. La raison en est une blessure à la tête que Urbig s'est infligée mardi lors de la victoire 6-1 en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. Outre le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi (14 mars, 15h30), il devrait également manquer le match retour contre l'Atalanta mercredi prochain (18 mars, 21h), selon les informations disponibles.

Peu avant le coup de sifflet final, après le but adverse qui a porté le score à 6-1, Urbig a dû quitter le terrain, soutenu par deux soigneurs. Auparavant, le joueur de 22 ans était entré violemment en collision avec Nikola Krstovic, de l'Atalanta, avant que Mario Pasalic ne marque le but final en reprenant le ballon. Le président du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a annoncé la mauvaise nouvelle après le match : « Jonas est à l'hôpital, il souffre très probablement d'une commotion cérébrale. » Le directeur sportif Max Eberl a également déclaré qu'Urbig était « un peu étourdi » et qu'il avait « bien sûr maintenant un énorme mal de tête ».