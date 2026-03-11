Après Manuel Neuer, nouvelle mauvaise nouvelle pour le FC Bayern ! L'indisponibilité de Jonas Urbig semble désormais certaine

La situation du FC Bayern Munich au poste de gardien de but devient de plus en plus critique. Après Manuel Neuer, c'est désormais au tour du gardien remplaçant Jonas Urbig d'être indisponible pour le moment.
Selon les informations du journal Bild, le FC Bayern prévoit une pause forcée de huit à dix jours. La raison en est une blessure à la tête que Urbig s'est infligée mardi lors de la victoire 6-1 en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. Outre le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen samedi (14 mars, 15h30), il devrait également manquer le match retour contre l'Atalanta mercredi prochain (18 mars, 21h), selon les informations disponibles.
Peu avant le coup de sifflet final, après le but adverse qui a porté le score à 6-1, Urbig a dû quitter le terrain, soutenu par deux soigneurs. Auparavant, le joueur de 22 ans était entré violemment en collision avec Nikola Krstovic, de l'Atalanta, avant que Mario Pasalic ne marque le but final en reprenant le ballon. Le président du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a annoncé la mauvaise nouvelle après le match : « Jonas est à l'hôpital, il souffre très probablement d'une commotion cérébrale. » Le directeur sportif Max Eberl a également déclaré qu'Urbig était « un peu étourdi » et qu'il avait « bien sûr maintenant un énorme mal de tête ».
Sven Ulreich prêt à faire son retour dans les cages du Bayern après un an et demi d'absence
Neuer étant également indisponible pendant plusieurs semaines en raison d'une déchirure musculaire au mollet, Sven Ulreich gardera les buts du Bayern pour la première fois cette saison contre Leverkusen. Le joueur de 37 ans n'avait plus gardé les buts depuis un an et demi, lors de la victoire 5-0 en Bundesliga contre le Werder Brême le 21 septembre 2024.
Il a dû faire une pause pendant une grande partie de la saison dernière pour des raisons personnelles. Il en a révélé la triste raison en août 2025 : son fils Len était « décédé après une longue et grave maladie ».
Bien qu'Ulreich soit nominalement le troisième gardien de but de l'équipe du Bayern, il apporte une grande expérience au plus haut niveau et a toujours été présent lorsque Neuer était absent. Il a ainsi disputé 29 matchs de Bundesliga lors de la saison 2017/18 et a participé à la qualification en demi-finale de la Ligue des champions lors de la même saison.
Jonas Urbig : statistiques pour la saison 2025/26
Jeux 12 Buts encaissés 12 Matchs sans encaisser de but 4