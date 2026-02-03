L’Olympique de Marseille a surpris son monde en officialisant l’arrivée de Tochukwu Nnadi lors des dernières heures du mercato. Encore peu connu du grand public, Tochukwu Nnadi débarque pourtant avec une trajectoire atypique et une marge de progression qui attise la curiosité. Derrière ce pari sportif, l’OM semble miser sur un profil capable de s’imposer rapidement dans l’entrejeu. Mais qui est réellement Tochukwu Nnadi et pourquoi ce joueur suscite-t-il déjà autant d’attentes du côté du Vélodrome ?
Qui est Tochukwu Nnadi, la surprise du mercato de l'OM ?
- AFP
Tochukwu Nnadi, un joueur au parcours singulier
Tochukwu Nnadi s’est construit loin des projecteurs traditionnels du football européen. Formé aux Émirats arabes unis, Tochukwu Nnadi a franchi un cap décisif en rejoignant le Botev Plovdiv à l’été 2021 alors qu’il n’avait que 18 ans. Après un passage progressif par l’équipe réserve, Tochukwu Nnadi s’est imposé en équipe première où il a disputé 48 rencontres, démontrant déjà une forte maturité tactique et physique.
La progression de Tochukwu Nnadi s’est confirmée lors de la saison 2024 marquée par un succès majeur avec la Coupe de Bulgarie remportée face au Ludogorets Razgrad (3-2). Cette performance collective a permis à Tochukwu Nnadi d’attirer l’attention de plusieurs recruteurs européens. Séduit par son potentiel, Zulte Waregem a investi environ 1,35 million d’euros pour s’attacher les services de Tochukwu Nnadi, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière ascendante.
Un profil défensif puissant mais parfois à la limite
Sur le plan technique, Tochukwu Nnadi se distingue principalement par son rôle de milieu récupérateur. Tochukwu Nnadi possède une capacité importante à récupérer des ballons et à casser les lignes adverses, même s’il peut également évoluer dans un registre de relayeur. C’est toutefois en sentinelle que Tochukwu Nnadi affiche son meilleur rendement grâce à son volume de jeu et son impact physique.
Malgré seulement 19 apparitions avec Zulte Waregem cette saison, Tochukwu Nnadi a régulièrement marqué les observateurs par ses performances. Lors d’un match face à Malines, Tochukwu Nnadi a notamment reçu des éloges de la presse belge. « Le Nigérian a réalisé une prestation fantastique, véritable 'aspirateur’ sur le terrain », a écrit Het Laaste Nieuws. Toutefois, l’engagement de Tochukwu Nnadi lui joue parfois des tours avec une accumulation de sanctions disciplinaires, totalisant déjà plusieurs cartons jaunes et un carton rouge, soit une moyenne d’un avertissement toutes les 181 minutes, selon Foot Mercato.
Tochukwu Nnadi, un pari audacieux pour l’OM
Les performances de Tochukwu Nnadi en Belgique ont également ouvert les portes de la sélection nigériane. Tochukwu Nnadi a ainsi intégré la liste finale du Nigéria pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Durant la compétition, Tochukwu Nnadi a disputé ses premières minutes internationales en entrant en jeu contre l’Ouganda (3-1), remplaçant Paul Onuachu et obtenant sa première sélection avec les Super Eagles, un moment charnière dans sa progression.
Le transfert de Tochukwu Nnadi vers l’OM s’inscrit aussi dans une logique stratégique du club marseillais. Historiquement, le marché belge a offert des réussites notables à l’OM, comme Daniel van Buyten ou Michy Batshuayi, même si certaines expériences ont été plus contrastées. Tochukwu Nnadi devient ainsi la première recrue marseillaise issue de la Jupiler Pro League depuis l’arrivée d’Amir Murillo en 2023, confirmant l’intérêt renouvelé du club pour ce championnat.
Enfin, l’OM a dû faire face à une concurrence sérieuse pour finaliser l’arrivée de Tochukwu Nnadi. D’après Foot Mercato, plusieurs clubs anglais, dont West Ham, surveillaient de près le profil athlétique de Tochukwu Nnadi. Malgré cet intérêt venu de Premier League, l’OM a réussi à convaincre Tochukwu Nnadi grâce à un projet sportif ambitieux et à la perspective d’un rôle important dans la rotation du milieu marseillais. Désormais, Tochukwu Nnadi devra rapidement s’adapter à l’exigence du contexte olympien, où l’attente autour de sa progression sera particulièrement scrutée.