Qui est Tochukwu Nnadi, la surprise du mercato de l'OM ?

Les performances de Tochukwu Nnadi en Belgique ont également ouvert les portes de la sélection nigériane. Tochukwu Nnadi a ainsi intégré la liste finale du Nigéria pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Durant la compétition, Tochukwu Nnadi a disputé ses premières minutes internationales en entrant en jeu contre l’Ouganda (3-1), remplaçant Paul Onuachu et obtenant sa première sélection avec les Super Eagles, un moment charnière dans sa progression.

Le transfert de Tochukwu Nnadi vers l’OM s’inscrit aussi dans une logique stratégique du club marseillais. Historiquement, le marché belge a offert des réussites notables à l’OM, comme Daniel van Buyten ou Michy Batshuayi, même si certaines expériences ont été plus contrastées. Tochukwu Nnadi devient ainsi la première recrue marseillaise issue de la Jupiler Pro League depuis l’arrivée d’Amir Murillo en 2023, confirmant l’intérêt renouvelé du club pour ce championnat.

Enfin, l’OM a dû faire face à une concurrence sérieuse pour finaliser l’arrivée de Tochukwu Nnadi. D’après Foot Mercato, plusieurs clubs anglais, dont West Ham, surveillaient de près le profil athlétique de Tochukwu Nnadi. Malgré cet intérêt venu de Premier League, l’OM a réussi à convaincre Tochukwu Nnadi grâce à un projet sportif ambitieux et à la perspective d’un rôle important dans la rotation du milieu marseillais. Désormais, Tochukwu Nnadi devra rapidement s’adapter à l’exigence du contexte olympien, où l’attente autour de sa progression sera particulièrement scrutée.