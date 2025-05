Qui est Sangare, la "machine à buts" de 18 ans que City vient de chiper au PSG ?

Venu du Mali à Paris pour son rêve, l'insatiable buteur va poursuivre sa route vers l'Etihad Stadium de Man City.

Le Paris Saint-Germain a longtemps tiré sa fierté du recrutement des plus grands noms de la planète football : Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Lionel Messi... Mais si les titres de champion de France continuaient de s'accumuler, le club sombrait parfois dans une forme de cirque médiatique, se retrouvant souvent avec des joueurs vieillissants, sur le déclin, mais aux salaires colossaux. Et la si convoitée Ligue des Champions, elle, continuait obstinément de leur échapper.

Puis, après plus d'une décennie passée à courir après les "Galactiques", le club de la capitale a enfin semblé réaliser qu'il était assis depuis tout ce temps sur une véritable mine d'or de talents formés localement ou recrutés très jeunes. Aujourd'hui, il s'appuie davantage sur cette base pour tenter, de manière plus cohérente, de décrocher enfin le Graal européen. Bien que comptant toujours sur des recrues étrangères de classe mondiale, l'équipe séduisante de Luis Enrique est désormais souvent portée par des attaquants français comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Bradley Barcola. L'avenir à moyen terme semble même promis aux purs produits du cru, les adolescents Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Myare ou Senny Mayulu en tête de file.

Et pourtant... l'un des plus brillants et prometteurs de ces jeunes talents offensifs issus du centre de formation parisien est aujourd'hui sur le point de filer entre les mailles du filet pour rejoindre l'un des plus féroces rivaux européens du PSG. Le jeune Mahamadou Sangare a en effet exposé son immense potentiel aux yeux du continent cette saison, notamment grâce à deux véritables festins de buts lors de rencontres d'UEFA Youth League. Des performances qui ont suffi à convaincre Manchester City de passer à l'action pour le signer très prochainement. Un coup stratégique qui assure aux Citizens de continuer à posséder les attaquants les plus cliniques du monde, préparant ainsi l'avenir pour le jour où Erling Haaland montrera des signes de déclin ou décidera de voguer vers d'autres cieux.

GOAL vous présente donc en détail la prochaine potentielle sensation offensive de Manchester City. Un joueur qui, comme un certain Haaland, possède un pied gauche redoutable et semble animé d'une soif insatiable de buts, peu importe le score ou le nombre de fois où il a déjà marqué...